外交部：重视一切有利于以政治外交方式和平解决朝鲜半岛问题的努力

新华社北京1月26日电（记者闫子敏）外交部发言人华春莹26日表示，中方重视一切有利于以政治外交方式和平解决朝鲜半岛问题的努力。

有报道称，25日，美国前国务卿基辛格呼吁通过重启六方会谈或举行美、中主导的单独论坛达成关于半岛未来的协议，这将是实现半岛无核化的最佳路径。他还表示，不相信朝方会放弃核武换取美韩暂停联合军演，“双暂停”倡议将无法推进。

华春莹在26日举行的例行记者会上回答相关提问时说，半岛问题的本质是安全问题，需要通过对话平衡解决各方的合理安全关切。半岛问题的核心是朝美矛盾，需要朝美作为直接当事方接触对话。

华春莹表示，六方会谈虽然遭遇困难，但仍是重要平台，关键是如何“重启”。中方去年提出的“双暂停”倡议和“双轨并行”思路，实际上就是希望寻找打破僵局的突破口，为各方实现对话架起桥梁、打通道路。

“我们希望朝美等相关方利用当前南北恢复对话的契机，通过低门槛、同步走、小步走的方式开展双边和多边沟通和对话，为下一步通过政治对话进程寻求妥善解决半岛问题并进而实现半岛长治久安创造有利条件。关于会谈的形式，我们愿积极考虑一切有利于缓和紧张、推动对话解决问题的建设性意见。”华春莹说。

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