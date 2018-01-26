外交部：中国经济增长为世界经济注入强劲动力

人民网北京1月26日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

日本国外务大臣河野太郎将于1月27日至28日应邀对中国进行正式访问。

问：昨天，美国防长马蒂斯访问越南时与越方共同宣布，美方将自1975年越战后首次派遣航母访问越南。中方是否担心上述举动？

答：中方从来都乐见国家之间发展正常的友好合作关系。只要越南和美国之间的这种军事交往是正常的，是有利于地区和平与稳定的，我们没有意见。

问：我们注意到在今年达沃斯世界经济论坛年会上，与会各界对中国经济前景和对世界经济的贡献展开了热烈讨论。考虑到这次年会主题为“在分化的世界中打造共同命运”，你觉得中国作为世界第二大经济体，能为促进世界共同发展、打造共同命运发挥怎样的作用？

答：这几天世界眼光都在聚焦达沃斯。达沃斯世界经济论坛是中国对世界发展做出贡献的一个重要平台。国际社会对习近平主席去年出席达沃斯世界经济论坛年会发表的主旨演讲仍然记忆犹新。习主席为当前世界经济把脉开方，深入剖析了面临的突出矛盾，提出了推动经济全球化再平衡的重大倡议，至今在国际上产生着广泛而深远的影响。

中国对世界发展的贡献还表现在方方面面。

中国经济增长为世界经济注入强劲动力。仅2017年中国对外投资就达1200亿美元，并进口12.46万亿元人民币的货物，为各国提供了广阔的市场、投资和发展机遇。可以说，中国是世界经济增长的稳定器和动力舱。

中国为国际合作提供受欢迎的公共产品。中国提出的“一带一路”倡议，是当前全球范围内最受欢迎的国际公共产品之一，为完善全球治理指明了新方向，为国际合作提供了新模式。去年中国主办的首届“一带一路”国际合作高峰论坛，形成了270多项丰硕成果。

中国致力于为解决世界难题提供方案。我们高度重视落实联合国2030年可持续发展议程，积极应对气候变化挑战，推动污染防治取得显著进展。去年中国又有1000多万贫困人口实现脱贫。中国的这些实际行动，为应对全球挑战、实现共同发展做出了实实在在的贡献。

当前，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我们相信，这必将为世界共同发展、打造共同命运提供越来越多的正能量。

问：西方情报官员称，根据船运记录，有朝鲜船只违反安理会涉朝决议从朝鲜向俄罗斯运送煤炭，且有证据显示中国船只参与了上述行为。你是否了解有中国船只参与其中？如果有，中方将采取哪些措施来阻止上述行为？

答：我不了解你提到的具体情况。

中方的立场非常明确。我们希望联合国安理会有关涉朝决议都能得到全面、认真执行。我们不会允许任何中国企业或个人从事违反安理会决议的事情。如果有确凿证据证明中方相关企业或人员从事了违反安理会决议的活动，中国政府一定会依法依规予以严肃处理。

我注意到，近期的确有些人把注意力集中在执行安理会决议的一些个案上。我们希望安理会有关决议能够得到各方全面、完整、认真、严格的执行。希望各方能够为鼓励朝韩双方进行积极互动、推动相关方尽早开启政治对话、推动朝核问题得到和平妥善解决做出更多的建设性努力。

问：我们注意到今天上午国新办发表了《中国的北极政策》白皮书，中国政府为什么选择在现在发表《中国的北极政策》白皮书？

答：今天上午，外交部副部长孔铉佑在国新办举办的新闻发布会上详细介绍了《中国的北极政策》白皮书的主要内容以及中国北极政策有关情况。《中国的北极政策》白皮书是中国政府对外发表的第一份北极政策文件，明确了中国作为“北极事务重要利益攸关方”的身份定位，确定了“认识北极、保护北极、利用北极和参与治理北极”四项政策目标，提出了“尊重、合作、共赢、可持续”四项基本原则，并阐释了五项具体的政策主张，是当前和今后一段时期指导中国参与北极事务的纲领性文件。

中国政府之所以现在发表北极政策白皮书，用一个词概括，就是“水到渠成”。首先，中国北极政策的出台具有实践基础。中国自上世纪90年代起实质性地参与北极事务，广泛开展各类北极活动，已成为北极活动大国。实践中，中国已逐步形成北极各具体领域的立场主张和通常做法，具备总结提炼北极政策主张的基本条件。

其次，出台北极政策是中国北极工作的实际需要。中国参与北极事务的实体不断增加、活动不断丰富，迫切需要加强政策指导。

再次，中国尽快出台北极政策是国际社会的期待。制定北极政策、规范指导北极活动是各国通常做法，中国的近邻日本、韩国，欧洲国家英国、法国、德国等非北极国家和北极八国都发布了北极政策文件。国际社会也一直希望中国尽快出台北极政策。

此外，中国现在出台北极政策有良好的氛围。中国与所有北极国家以及多数北极活动大国都举行过北极事务的双边对话或磋商，建立了良好合作关系。因此，出台北极政策有利于加强与有关国家的交流合作。可以说，现在发表《中国的北极政策》白皮书恰逢其时，水到渠成。

我们相信，白皮书的发表有利于加强对中国北极活动的规范和政策引领，有利于国际社会更加全面准确理解中国的相关政策主张，有利于推进中国与有关各方的务实合作，也有利于维护和促进北极的和平稳定和可持续发展。

问：我想问一个关于中国海外投资的问题。随着中国政府越来越多投资其他国家的发展项目，比如通过“一带一路”倡议在发展中国家进行投资，一些西方人权团体和非政府组织担心，由于中方出资没有附加条件，一些项目并未考虑环境、人权等因素。中国政府是否意识到上述关切？将如何对待这些关切？

答：你提的这个问题是针对特定的项目？还是只是泛泛而言？

追问：是的，没有针对特定项目。出席今年达沃斯世界经济论坛的绿色和平组织、人权观察等组织表达了上述担忧。他们说，不同于世界银行或亚洲开发银行的投资会附加良政、人权、环保等限定条件，中方在投资项目的时候，没有附加任何此类条件。

答：既然你是泛指，我可以给你一个原则性答复。

的确，近年来，越来越多中国企业赴海外投资兴业，为当地经济社会发展作出了重要积极贡献。中国政府要求“走出去”的企业在东道国法律框架内，依法、合规开展经营活动，积极履行社会责任。比如，我们提出的“一带一路”倡议本身就含有构建“绿色丝绸之路”的内容。这些都得到了东道国政府和社会各界的欢迎和肯定。这方面其实有很多互利共赢的典型案例。我们愿与其他国家共同努力，继续为推动友好平等、互利共赢的合作营造良好环境。

问：据日媒报道，日本政府1月25日在东京千代田区市政会馆内正式开设“领土?主权展示馆”，面向国内外宣传日本对钓鱼岛的所谓“领土”主张。中方对此有何评论？

答：钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国固有领土，中国对钓鱼岛的主权拥有充分的历史和法理依据。中方对日方做法表示强烈不满。我愿强调，日方所作所为丝毫改变不了钓鱼岛属于中国的客观事实，中方维护钓鱼岛领土主权的决心坚定不移。

问：据报道，25日，美国前国务卿基辛格呼吁通过重启六方会谈或举行美、中主导的单独论坛达成关于半岛未来的协议，这将是实现半岛无核化的最佳路径。他还表示，不相信朝会放弃核武换取美韩暂停联合军演，“双暂停”倡议将无法推进。中方对此有何评论？

答：中方重视一切有利于以政治外交方式和平解决半岛问题的努力。

我们多次说过，半岛问题的本质是安全问题，需要通过对话平衡解决各方的合理安全关切。半岛问题的核心是朝美矛盾，需要朝美作为直接当事方接触对话。

当前，六方会谈虽然遭遇困难，但仍是重要平台，关键是如何“重启”。中方去年提出的“双暂停”倡议和“双轨并行”思路，实际上就是希望寻找打破僵局的突破口，为各方实现对话架起桥梁、打通道路。我们希望朝美等相关方利用当前南北恢复对话的契机，通过低门槛、同步走、小步走的方式开展双边和多边沟通和对话，为下一步通过政治对话进程寻求妥善解决半岛问题并进而实现半岛长治久安创造有利条件。至于会谈的形式，我们愿积极考虑一切有利于缓和紧张、推动对话解决问题的建设性意见。

问：第一，美国总统特朗普称美国可以考虑重返TPP，中方对于TPP持何态度？将来有没有加入的可能性？第二，中方对河野太郎外相本周末的访华成果有何期待？

答：关于第一个问题，我们注意到了相关报道。中国并没有参与TPP相关进程，但在相关问题上的立场是一贯和明确的，即亚太各国应该坚持开放、包容、普惠、共赢，共同推进亚太自贸区进程，推动亚太经济一体化取得新的进展。

关于第二个问题，这将是河野太郎外相就任以来首次访华。届时王毅外长将同河野外相举行会谈，就中日关系以及共同关心的问题交换意见。今年是中日和平友好条约缔结40周年。当前中日关系保持改善势头，同时也面临挑战。希望通过河野外相这次访问，落实好两国领导人达成的重要共识，推动中日关系持续改善发展。

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