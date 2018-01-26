记驻圣保罗总领馆“走进领馆，走近中国”主题开放日活动

新华网圣保罗1月26日电（记者王正润）当地时间24日下午，“走进领馆，走近中国”主题开放日暨“中国与我”视频竞赛颁奖仪式在中国驻圣保罗总领馆举行。中国驻圣保罗总领事陈佩洁、圣保罗州教育厅长若泽·雷纳托·纳里尼，圣保罗州国际关系局长安娜·保拉·法瓦等中巴两国人士约120人参与活动。

陈佩洁致辞表示，中国和巴西分别是东西半球两个最大的发展中国家，也同为两个重要的文化大国。文明互鉴是两国友好行稳致远的重要基础，今天的活动会是又一个感知中国与中国文化的窗口。

她还对视频竞赛获奖同学表示了祝贺。陈佩洁称，感谢大家为中巴友谊添砖加瓦，也希望青少年朋友肩负起重大使命，做两国友好使者，将中巴友谊世代相传。

纳里尼也发表了讲话。她认为，中巴在地方文教等领域合作成果丰硕。

伴随着欢快的旋律，《中国与我》视频竞赛获奖学生登台领奖。据悉，此次竞赛由中国驻圣保罗总领馆与圣保罗州教育厅和圣保罗州立大学孔子学院联合举办，于去年11月22日启动，共收到中小学生参赛作品200余件。经过筛选，最终共五个作品脱颖而出、赢得了奖项。

在文艺演出环节，总领馆青年外交官组合首先登场，一曲巴西流行歌曲 点爆全场；圣州军警和州立大学孔院的学员们表演了中国拳术、剑术；圣保罗华文学校小同学们演奏了中国传统乐器葫芦丝并表演了灯笼舞；巴西友人声情并茂演唱的中文歌曲《我的歌声里》，现场再度掀起高潮。

文化展示场地，书法、绘画、茶道、剪纸、美食五个文化互动摊位引起来宾极大兴致，大家无分男女老幼，争相在各摊位前零距离体验中国文化。

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