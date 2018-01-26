日本机场滞留中国游客归国　使馆提醒理性对待突发情况

新华社东京１月２６日电（记者马峥）２６日凌晨，１７５名中国游客在日本东京成田机场经历约２４小时的滞留后平安返回上海。中国驻日本大使馆提醒出游公民，在选择廉价航空出行时，应仔细阅读购票协议，理性看待突发情况，避免过度维权或卷入不必要的法律纠纷。

１月２４日晚，预定从东京成田机场起飞的捷星航空公司ＧＫ３５航班因目的地上海降雪取消航班，乘坐该航班的１７５名中国旅客滞留机场登机口区域。该航空公司要求旅客离开登机区域，但并未用中文说明机场规定该区域２３点后将关闭，导致中国旅客不接受航空公司安排。

中国驻日本大使馆获悉后，连夜第一时间紧急介入处理。经使馆协调，部分旅客听从引导到航空公司介绍的附近酒店入住休息，另有１００余名旅客坚持在登机口附近等候，其间一名旅客与工作人员发生冲突，机场警察到场处理并带走该旅客。

经使馆与机场当局及该航空公司反复交涉协调后，航空公司承诺妥善对待滞留旅客，发放就餐补偿并安排下一个航班运送旅客。

一位不愿透露姓名的上海乘客在接受新华社记者采访时说：“我认为冲突事件的发生，航空公司和游客双方都负有责任，航空公司没有在第一时间派中文解说员向游客说明情况，导致误解产生；其次，一些中国游客在买完廉价航空机票后，对其中的规则条款没有仔细阅读，导致对自己后续能享受到的服务没有清楚认识。”

上海某旅行社的郑女士带２９名中国游客乘坐了该航班。她告诉记者，航班被取消后，捷星航空公司没有派中文讲解员进行情况解释和提供相关协助服务，且态度消极，让许多中国游客产生不满导致引发冲突。

记者２６日上午就中国游客反映的无中文引导员向游客解释说明和没有在航班取消后向游客提供相关协助等问题致电捷星航空公司，截至当天下午未收到任何回复。

中国驻日本大使馆表示，将继续关注事件后续进展，同时提醒出游公民，廉价航空公司属低成本运营，事先与乘客签署相关免责协议，因为成本原因及运力人力有限，经常出现无法及时改签航班、不负责乘客食宿等情况，公民在购买机票时应仔细阅读购票协议，遇突发情况时要理性看待，避免过度维权或卷入不必要的法律纠纷。

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