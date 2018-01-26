科学家发现非洲之外最古老现代人化石

新华社华盛顿１月２５日电（记者林小春 周舟）一个国际科研小组２５日说，他们在以色列一处史前洞穴遗址发现了非洲之外最古老的现代人类化石，将人类首次走出非洲的时间推前了至少５万多年。

发表在新一期美国《科学》杂志上的研究显示，这块化石属于现代人类的上颌骨，上面带着几颗牙齿，它被发现于一个叫作“米斯利亚”的洞穴，是位于以色列迦密山的几个史前洞穴遗址之一。

据３种独立的测年法测定，这块化石的年龄介于距今２０万年至１７．５万年间，此前在非洲以外发现的最早现代人化石年龄估计介于距今１２万年至９万年之间，这块化石将人类首次走出非洲的时间推前了至少约５．５万年。

参与研究的美国宾厄姆顿大学人类学教授罗尔夫·夸姆说，这是一个令人激动的发现，“提供了迄今最清晰的证据，表明我们的祖先离开非洲的时间比我们以前认为的要早得多”。

研究显示，这块被称作“米斯利亚－１”的化石所带的牙齿属于现代人牙齿尺寸最大之列，但这些牙齿清楚显示了现代人类的生存模式和特征。

考古学证据显示，“米斯利亚”洞穴的居民能够猎取大型野生动物，并能使用火以及与非洲最早现代人类相似的石制工具。

中东地区是更新世时期人类迁徙的主要走廊。最新发现意味着当地古人类被现代人替代或基因渗入发生的时间比以前想象的要早。事实上，“米斯利亚－１”所显示的人类走出非洲时间与遗传学研究提示的时间较为接近。

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