国际组织与英方合作推动全球能源互联

新华社伦敦１月２５日电（记者张家伟 梁希之）由中国发起成立的全球能源互联网发展合作组织２５日在伦敦与英国皇家工程院签署合作备忘录，双方将在可再生能源、全球能源互联等领域开展联合研究并共享信息。

据介绍，该组织的宗旨是推动构建全球能源互联网，以清洁和绿色方式满足全球电力需求。这将是一个“超级电网”，分为国内互联、洲内互联、洲际互联三个阶段。通过特高压技术，可有效将清洁能源资源充裕地区的电力输送到很远的地方。

全球能源互联网发展合作组织主席刘振亚说，基于特高压技术构建全球能源互联网，将帮助解决世界能源资源紧缺、环境污染、气候变化等问题，促进清洁能源在全球范围优化配置。

以英国为例，如果在东南方向与欧洲大陆、在东北方向与北欧、在西北方向与冰岛和格陵兰岛电网互联，有望建成欧洲西北部电力交换枢纽，为经济发展提供可靠的清洁电力供应。

在欧洲，英国政府正逐步淘汰污染严重的燃煤发电厂，推行“清洁增长战略”，以发挥该国产业优势，降低清洁能源使用成本；德国、丹麦和挪威等国也在大力发展清洁能源。刘振亚建议，欧洲除了可以内部能源互联外，还可推进与欧洲以外地区的电网互联，引入非洲和亚洲的清洁电力。

全球能源互联网发展合作组织２０１６年３月在北京正式成立，是首个由中国发起成立的国际能源组织。目前会员数量已增加到３００多家，分布在４０多个国家和地区，覆盖能源、电力、信息、环保、科研、咨询和金融等领域。

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