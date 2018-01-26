勇敢说不，让“弱者的力量”不再柔弱

日前，美国体操队前队医纳萨尔性侵案审理结束，这名业界“神医”因性侵百余名女性面临最高１７５年刑罚。先前，包括数名美国体操奥运冠军在内，众多女性打破沉默，公开控诉纳萨尔的罪恶。在中国，继北航教授陈小武因性骚扰女生遭解职之后，中国教育部誓言对校园性骚扰和性侵“零容忍”，承诺将进一步完善相关制度，建立健全预防机制。

从美国到中国，从校园到街头，“我也是”从社交网络的涓涓细流汇聚成强大的社会洪流，成为一场全球范围内革除积弊、重塑认知的社会文化运动。当越来越多人打破沉默，勇敢说不，阳光终将刺透阴云，变革势不可挡。

打破沉默，是推动构建对性骚扰“零容忍”社会风气的第一步。无论是象牙塔内的丑恶，还是好莱坞聚光灯下的阴影，都不是个例，而是陈腐观念和积弊共同作用的恶性循环。

性骚扰和性侵丑闻不断发生，并不是施暴者不辨对错，而是因为很多人从未遭受惩罚，以为可以继续逍遥法外。更重要的是，他们肆意妄为，有恃无恐，皆因手中握有权力的砝码。

显而易见，无论是好莱坞金牌制片人哈维·温斯坦长达几十年的性侵行为，还是陈小武对多名女学生的性骚扰，抑或日本媒体大佬山口敬之对记者伊藤诗织的性侵，都是权势者对弱势者的施暴，其本质是赤裸裸的权力霸凌与胁迫。

而受害者的忍气吞声，在一定程度上助长了丑恶蔓延。在许多国家，性骚扰成为禁忌话题。一旦公之于众，受害者往往面临舆论压力的“二次伤害”。舆论压力引发的自责、恐惧和羞耻，让更多人遭受性骚扰时讳莫如深。

“我也是”运动的兴起，表明对性骚扰说“不”日益成为社会共识。默许作恶的社会氛围再不能延续，病态的恶习也将无立锥之地。

这场“我也是”运动，应放在全球政治格局巨变和社会思潮涌动的时代背景中去观察。一个强者可以凭借权势对弱者为所欲为的世界是危险的。“我也是”的背后，是一种可贵的“弱者的力量”。社会的发展进步，始终需要人道主义精神的指引。不论性别、职业、种族，所有生命都应获得平等的关怀与尊重。

反性骚扰或许是一条漫漫长路，唯有打破沉默，勇敢行动，才能迎来曙光和未来。这份“弱者的力量”看似细弱，却持久绵长，正如春风暖阳，终将融化坚冰，带来真正的社会进步。（记者韩梁 徐剑梅）

(责编：朱欣(实习生)、刘洁妍)