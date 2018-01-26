《当代世界》总第434期刊文《试析巴基斯坦对“中巴经济走廊”的立场及对策》指出，“中巴经济走廊”是“一带一路”倡议的旗舰项目，受到国际社会的广泛关注。巴基斯坦官方认为“中巴经济走廊”对巴基斯坦意义重大，应全力予以支持；部分英语和乌尔都语主流媒体的评论相对谨慎；极少数地方党派和分离势力则批评“中巴经济走廊”未使巴基斯坦获益。针对上述情况，中国应采取深化全方位合作，促进两国媒体深入交流以及驳斥错误言论等措施加以应对。

全文如下:

“中巴经济走廊”不仅是“一带一路”建设的旗舰项目和样板工程，而且是联通“一带”与“一路”的交汇点与枢纽。当前对“中巴经济走廊”的研究已有很多成果。有观点认为，“中巴经济走廊”有利于进一步加强中巴两国的战略互信，能够有效促进两国“全天候战略合作伙伴关系”。也有观点认为，“中巴经济走廊”虽取得了一定进展，但巴基斯坦动荡的政局，民众的过高期望，精英阶层对华态度的分化与沿线安全问题难以保障已成为“中巴经济走廊”面临的主要挑战。本文重点考察和分析巴基斯坦国内对“中巴经济走廊”的立场及其原因，这是影响“中巴经济走廊”深入推进的关键要素之一。

从整体而言，巴基斯坦国内对“中巴经济走廊”持积极肯定的态度，但仍存在少数反对的声音。其中，以巴基斯坦政府高级官员为代表的官方对“中巴经济走廊”表示全力支持；以《黎明报》《战斗报》《特快论坛报》为代表的主流媒体一方面对“中巴经济走廊”的规划、意义和成果给予肯定，另一方面则指出巴基斯坦在“中巴经济走廊”建设中存在贷款负担重和民众参与率低等问题；少数地方党派和分离势力则认为，“中巴经济走廊”冲击了巴基斯坦本土工业的发展，激化了地区间的矛盾。针对上述立场，中国需要采取合理的策略加以应对，这对“中巴经济走廊”建设和两国关系发展具有重要意义。

巴基斯坦对“中巴经济走廊”的立场

巴基斯坦对“中巴经济走廊”的立场总体上可归纳为积极支持、谨慎参与和警惕反对三种类型。其中，积极支持派实力最强，占主导地位，且这一优势还将进一步凸显。

第一，巴基斯坦中央政府和以执政党穆盟（谢）、人民党为代表的主要政党是积极支持“中巴经济走廊”建设的中坚力量。他们认为，“中巴经济走廊”是改变巴基斯坦命运的关键，使巴基斯坦迈入了新的时代。2017年5月14—15日，时任巴基斯坦总理纳瓦兹·谢里夫（Nawaz Sharif）在北京参加“一带一路”国际合作高峰论坛时指出，“一带一路”倡议能够促进包容性增长。巴基斯坦已经开始从“中巴经济走廊”中获益，它对巴基斯坦民众的生活产生了变革性的影响。2017年8月3日，巴基斯坦新任总理沙希德·哈坎·阿巴西（Shahid Khaqan Abbasi）在接见时任中国驻巴基斯坦大使孙卫东时强调，巴基斯坦各界拥护“中巴经济走廊”，它使两国关系攀向了新高度。巴基斯坦总统马姆努恩·侯赛因（Mamnoon Hussain）表示，“中巴经济走廊”是巴基斯坦及南亚地区的光明未来。巴基斯坦政府与人民要紧紧抓住“中巴经济走廊”带来的黄金机遇，实现在2030年之前使巴基斯坦跻身全球25大经济体的伟大目标。

第二，以《黎明报》《战斗报》编辑和评论员为代表的巴少数知识精英对“中巴经济走廊”持相对谨慎的态度。他们认为，尽管“中巴经济走廊”已取得了较大的成果，但也存在着一定的挑战。巴基斯坦最具影响力的英文报刊《黎明报》发表社论强调，巴基斯坦虽然借助“中巴经济走廊”得到了来自中国方面大量贷款的支持，但考虑到当前形势，巴基斯坦可能会背上沉重的债务包袱。巴基斯坦最大的乌尔都语报纸之一《战斗报》也发表文章指出，“中巴经济走廊”的进展惊人，它在巴基斯坦多个地区的发展中扮演着不可替代的角色，但仍存在巴方民众参与比例偏低的问题。此外，建设“中巴经济走廊”需要投入大量资源，若无政策、资金和技术等方面的持续支持，有关项目很难在预定时间内高质量地完成。

第三，有极少数地方党派和分离势力则对“中巴经济走廊”持警惕反对的态度。他们错误地认为，“中巴经济走廊”不利于巴基斯坦长远发展。为反对“中巴经济走廊”的推进，“俾路支解放军”“俾路支解放阵线”“联合俾路支军”等活跃在俾路支省的分离势力制造了多起袭击事件，试图壮大声势，扩大影响。

巴基斯坦对“中巴经济走廊”持不同立场的原因分析

巴基斯坦各派之所以对“中巴经济走廊”持不同立场，是因为其受政治、经济、外交和安全等多方面因素的影响。

第一，积极支持派对“中巴经济走廊”抱有极大热情的原因在于，它对促进巴基斯坦经济发展，进一步密切两国关系以及提升巴基斯坦的区域和国际地位具有里程碑式的意义。首先，“中巴经济走廊”能够促进巴基斯坦经济快速的发展。2013年以来，巴基斯坦经济的年增长率一直在4%以上，是亚洲经济增速最快的国家之一。谢里夫指出，“中巴经济走廊”是使巴基斯坦乃至整个地区经济迅速发展的核心所在。通过积极参与“中巴经济走廊”，不仅使巴基斯坦能够吸引来自中国和其他国家的投资，而且可以促进交通、工业和贸易等领域的建设，创造更多的发展机会，特别是可以满足巴基斯坦对能源和基础设施等关键领域的需求。其次，“中巴经济走廊”有利于团结巴基斯坦主要的政治力量。巴基斯坦中央与地方、文官与军队以及各党派之间的斗争较为激烈。在参与“中巴经济走廊”这一问题上，尽管存在一定纷争，但总体立场是一致的。巴基斯坦四个联邦省首席部长在参加“中巴经济走廊远景规划合作委员会第六次会议”时一致表示，“中巴经济走廊”进一步增强了中巴两国的经济合作。旁遮普省首席部长夏巴兹·谢里夫（Shahbaz Sharif）在会见穆斯林联盟—谢里夫派党内代表团时强调，“中巴经济走廊”项目将使巴基斯坦所有地区的民众获益。任何反对“中巴经济走廊”的势力都是敌人。再次，“中巴经济走廊”能够进一步密切巴基斯坦与世界其他国家的关系，巴基斯坦可以借此体现独特的区位优势，提高国际地位。依托“中巴经济走廊”，巴基斯坦不仅实现了将瓜达尔港建成深水港的梦想，而且进一步密切了与周边国家的关系。最后，“中巴经济走廊”既促使巴基斯坦采取多种措施，维护国家安全，又增强了其综合国力，使其能够向安全领域投入更多资源，改善安全态势。2017年1月23日，巴基斯坦内政部发布公告，宣布成立由1.2万人组成的“中巴经济走廊”特殊安全部队（Special Security Division），专门负责“中巴经济走廊” 200多个项目和近1.4万名中方人员的安全。巴基斯坦陆军参谋长杰维德·巴杰瓦（Javid Bajva）在会见中国军方领导时表示，巴军方将与中国军方加强在防务领域的合作，共同打击恐怖主义，并将全力保证“中巴经济走廊”的安全。自“中巴经济走廊”提出以来，巴基斯坦进一步加大了打击极端势力的力度，安全形势有较大改善，恐怖袭击的次数、频率及伤亡人数连年下降。为进一步巩固成果，巴基斯坦还颁布了全国行动计划（National Action Plan），不仅以立法形式反恐，而且首次将“整顿宗教学校”和“打击极端主义”提上日程。据巴基斯坦《特快论坛报》报道，巴基斯坦政府加大了对安全领域的投入力度，现已注入资金近13亿卢比。

第二，与积极支持派不同，谨慎参与派在称赞“中巴经济走廊”意义与作用的同时，关注“中巴经济走廊”在现阶段及未来面临的压力及挑战。首先，“中巴经济走廊”在助推巴基斯坦经济发展的同时，也带来了新的困扰。巴基斯坦《黎明报》助理总编辑胡拉姆·侯赛因（Khurram Hussain）认为，“中巴经济走廊”虽然是促进巴基斯坦经济增长的最优选择，但在瓜达尔港项目上由于涉及土地征用、人员安置以及利益分配等敏感问题，已引起了辩论。《黎明报》在社论中指出，“中巴经济走廊”中不少项目因政府行政效率低下，无法如期竣工。这会使巴基斯坦的融资负担越来越重。 其次，“中巴经济走廊”在提升巴基斯坦国际地位的同时，也使其面临更大的挑战，特别是在如何处理与印度的关系问题上，“中巴经济走廊”将使印度更不愿意在克什米尔这一敏感问题上让步。“中巴经济走廊”虽然是巴基斯坦外交政策的重要基石，但在如何有效缓和巴印矛盾方面，巴基斯坦还需采取一系列有效对策，与印度一道冷静合理地缓和矛盾。最后，“中巴经济走廊”仍面临难以根除的恐怖主义的困扰。《战斗报》在评论中指出，“中巴经济走廊”正受到来自恐怖组织与其他极端势力的威胁。巴基斯坦各部门虽尽力维护“中巴经济走廊”的安全，但由于受到多方面因素的掣肘，极端势力仍然具备发动袭击的能力。《黎明报》也在题为“中巴经济走廊之年：2016”的文章中称，尽管“中巴经济走廊”取得了值得肯定的进展，但发生在俾路支地区的恐怖袭击仍是其未来发展的安全隐患。

第三，警惕反对派认为“中巴经济走廊”对巴基斯坦的经济发展、政治局势和安全形势产生了负面的影响或冲击。首先，“中巴经济走廊”对巴基斯坦的巨额贷款最终需要“连本带利”还给中国，按照巴基斯坦现有的经济水平和政府的执政能力情况，它将背负沉重的债务包袱。借助“中巴经济走廊”，中国的公司、工人和商品正大量涌入巴基斯坦，这将冲击巴基斯坦的本土企业。此外，“中巴经济走廊”的建设者大多数是中国人，巴基斯坦民众的参与度较低，难以从中获得收益。其次，巴基斯坦中央政府正利用“中巴经济走廊”加强自身权势，损害地方利益。巴基斯坦俾路支省、信德省和吉尔吉特巴尔蒂地区代表沃贾特·哈桑（Wajat Hassan）等人认为，除旁遮普以外，巴基斯坦其他地区难以从“中巴经济走廊”中受益，特别是俾路支没有支配自身资源的权利。大批旁遮普人和中国人打着“项目开发”的旗号进入俾路支，试图淡化俾路支的身份和文化。信德省和吉尔吉特地区也难以幸免。

中国应采取的对策

就整体而言，巴基斯坦对“中巴经济走廊”持积极支持的态度，“中巴经济走廊”的重大意义和成果得到了普遍的认可，然而正如谨慎参与派所指出的，“中巴经济走廊”仍面临着来自经济、外交和安全等多方面的风险和挑战。为顺利推进“中巴经济走廊”的进展，化解误会与矛盾，中国应采取合理有效的对策。

第一，应通过更新发展思路，深化与巴基斯坦的全方位合作。通过深化党际交往，消除巴少数地方党派对“中巴经济走廊”的疑虑。在经济合作方面，除能源和基础设施建设外，应进一步深入调研巴基斯坦的实际需求，将“中巴经济走廊”与巴基斯坦的国家发展战略相契合，重点帮助其发展外向型产业，从根本上助力巴基斯坦摆脱发展困境。针对巴基斯坦媒体认为“中巴经济走廊”将给巴基斯坦造成沉重债务负担以及巴方民众参与度较低的问题，中方可考虑适当延长巴方的还款期限；招聘更多的巴方民众参与到“中巴经济走廊”的建设中来，在帮助巴基斯坦解决就业问题的同时，进一步提升巴方民众对“中巴经济走廊”的认可度。与此同时，加强对学校、医院等与日常生活息息相关的公共设施的建设，为“中巴经济走廊”建设奠定坚实的民意基础。

第二，应高度重视外宣工作的重要性。通过创新宣传理念、拓宽宣传渠道等方法，积极宣传和全面展示“中巴经济走廊”的目标与成果。与此同时，针对无稽之谈，及时发声，有力驳斥，以正视听。积极开展全方位外交，大力促进与巴基斯坦在文化、教育和艺术等领域的交流。通过增加留学生奖学金名额、为巴基斯坦媒体设立驻华机构提供便利等手段，为两国关系长远发展培养人才，为“中巴经济走廊”创造良好的舆论环境。

第三，针对“中巴经济走廊”不利于巴印两国关系的言论，应进一步明确“中巴经济走廊”的目标是促进各国间的经济交往，中国希望印度等国积极参与，共同致力于地区繁荣。应向巴军方做好解释工作，突出“中巴经济走廊”的经济色彩和非排他性，避免刺激有关国家从而给“中巴经济走廊”建设带来负面影响。

第四，继续支持巴基斯坦采取行动打击极端势力。作为巴基斯坦的全天候战略合作伙伴，可在巴方允许的情况下，给予其力所能及的援助与支持。这不仅有助于保证“中巴经济走廊”的安全，而且有利于维护地区的稳定。同时，及时提醒在巴基斯坦的中方企业和个人遵守巴方法律，增强风险意识，避免出现违法乱纪的现象以及人员、财产遭受损失的问题。

结 语

“中巴经济走廊”是“一带一路”建设的旗舰项目，全方位研判巴基斯坦对“中巴经济走廊”的政策立场，对“中巴经济走廊”的发展以及中巴两国关系具有重要的现实意义。通过对巴基斯坦各方势力的系统调研，可将其对“中巴经济走廊”的态度分为积极支持、谨慎参与和警惕反对三种立场。在此基础上，从经济、政治、外交和安全等角度对其进行系统分析。从整体来看，积极支持派占主导地位，但其他两派也值得高度关注。中国应根据具体情况，适时更新思路，通过积极开展全方位外交等有针对性的措施，保障“中巴经济走廊”顺利推进。

（第一作者张杰系西安外国语大学国际关系学院副院长、副教授；第二作者徐瑞单位系西安外国语大学东方语言文化学院 本文转载自《当代世界》总第434期）

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)