《当代世界》总第434期刊文《国内外各界热议习近平新时代中国特色社会主义思想的世界意义》指出， 习近平新时代中国特色社会主义思想具有世界意义。我们不但始终坚持走符合国情的发展道路，也强调尊重各国自主选择符合本国国情发展道路的权利；我们始终把发展作为解决一切问题的总钥匙，并为世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择；我们始终坚持以人民为中心的价值取向，把发展的“蛋糕”做大、把做大的“蛋糕”分好，努力把世界政党的共同追求落到实处。

全文如下:

2017年12月3日下午，以“习近平新时代中国特色社会主义思想的世界意义”为主题的万寿论坛在北京成功召开。来自11个发展中国家的政党领袖和国内专家学者从发展、治理、党建、生态文明和国际关系角度阐述习近平新时代中国特色社会主义思想的世界意义。中共中央对外联络部副部长郭业洲在致辞中指出，中共中央总书记、国家主席习近平出席“中国共产党与世界政党高层对话会”并发表题为《携手建设更加美好的世界》的主旨讲话，讲话站在战略高度和长远角度深刻阐述了构建人类命运共同体、携手建设美好世界的重大意义、现实路径以及政党的责任，表明了中国共产党致力于为世界和平安宁、共同发展和文明交流互鉴做贡献的决心和诚意，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案，得到与会代表和国际社会高度评价。习近平新时代中国特色社会主义思想毋庸置疑具有世界意义。比如，我们不但始终坚持走符合国情的发展道路，也强调尊重各国自主选择符合本国国情发展道路的权利；我们始终把发展作为解决一切问题的总钥匙，并为世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择；我们始终坚持以人民为中心的价值取向，把发展的“蛋糕”做大、把做大的“蛋糕”分好，努力把世界政党的共同追求落到实处；我们始终把创新贯穿各项工作的全过程，在发展、科技、文化、制度、理论等领域和工作中提倡和鼓励创新、带动和引领世界对创新的思考和行动。郭业洲在讲话中说，习近平总书记强调的中国共产党不“输入”外国模式也不“输出”中国模式，就是希望通过互学互鉴与各国政党分享经验，走出符合各自国情的道路。

习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化的最新成果

中国共产党继承和发展了马克思主义。外交部前副部长、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员何亚非表示，中国共产党把马克思主义的基本理论与中国不断发展的现状、实践、国情紧密结合起来，提出习近平新时代中国特色社会主义思想。中国实现了从穷国到富国，从站起来、富起来到强起来的发展历程，依据自身成功的国内治理经验，创造性地提出了全球治理思想。哥斯达黎加广大阵线副总书记罗西奥·阿尔法罗表示，习近平新时代中国特色社会主义思想高度概括了中国国情党情、国家利益和社会矛盾，结合实际情况提出了符合新时代要求的新战略。只有对自己国家有着充分的认识，才能提出高屋建瓴的理论来更好地指导实践。这对其他国家找到正确的发展方向具有重要的借鉴意义。

中国共产党以马克思主义特有的思维方式、工作方式提出了自己的时代观。中国人民大学国际关系学院院长杨光斌表示，中国历经四十年的改革开放，步入习近平总书记所说的新时代。列宁说，只有弄清一个时代转变到另一个时代的客观条件，才能分析它的主要矛盾，并找出解决办法。社会条件、主要矛盾和出路构成了马克思主义的时代观，它不单单是一套理论，更是共产党人的，马克思主义的，甚至社会主义运动的一套思维方式和工作方式。委内瑞拉统一社会主义党副主席亚当·查韦斯表示，习近平主席说过，“时代是思想之母，实践是理论之源，只要我们善于聆听时代声音，勇于坚持真理，修正错误，21世纪中国的马克思主义一定能够展现出更强大、更有说服力的真理力量”。中国共产党为了更好地定义社会主义，将习近平同志关于新时代中国特色社会主义的思想写进了《党章》，这是把马克思主义运用到当代中国的最好体现。

中国共产党强调创新和发展是马克思主义的本质特征。清华大学社会科学学院副院长赵可金表示，马克思主义产生于欧洲，但是在不同的国家有着不同的表现形式，中国人通过自己的努力，在马克思主义的理论当中，注入了中华文明古老的智慧，同时又融合了伟大的时代精神，形成了中国人所理解的马克思主义，习近平新时代中国特色社会主义思想就是21世纪中国的马克思主义，也是21世纪中国的社会主义思想。孟加拉国共产党（马列）总书记巴鲁阿表示，马克思主义始终处于不断发展和完善中。中国共产党在政治上坚定、理论上成熟、能力上过硬，所以能够准确把握时代和社会发展的脉搏。在总结过去经验的基础上，中共中央总书记习近平同志提出一系列具有前瞻性和适应当前中国需要的新理念新思想新战略，也进一步丰富了党建理论。习近平同志还以苏共为鉴，高度重视建设一个知识型、服务型和创新型的马克思主义执政党。这势必会帮助中共始终走在时代的最前沿，成为带领中国人民沿着中国特色社会主义道路稳步走向共同繁荣的重要强大力量。

习近平新时代中国特色社会主义思想为发展中国家提供中国经验

中国始终坚持走符合国情的发展道路。中国人民大学党委书记靳诺表示，广大发展中国家，既希望加快发展，又希望能够保持自身独立性，既希望推进改革开放，又希望社会稳定、国家安定。习近平新时代中国特色社会主义思想从中国实际出发，是中国实践和中国经验的科学总结，可以为广大发展中国家提供一个可以借鉴的路径选择，具有积极的启示意义。秘鲁民族团结党国际关系书记、前副议长帕切科表示，中共是一个独立自主的政党，“走自己的路”是中共的特色。在秘鲁，我们也非常重视从本国国情出发，寻找适合自己的道路。在习近平总书记的带领下，中国正在发生史无前例的变革，正在建设一个包容的、有竞争力的社会，在这个过程中形成丰富的现代化经验。习近平总书记的思想探索如同一个追求世界正义的实验室，富含中国近一个世纪的实践和探索经验，可供全世界学习和借鉴。

中国始终把发展作为解决一切问题的总钥匙。中共中央党校原副校长李君如表示，中国作为世界上最大的发展中国家，在现代化进程中坚持发展这个“硬道理”，既制定了“三步走”发展战略和“两个一百年”的奋斗目标，又从实际出发制订了五年规划和年度计划，在发展过程中强调“以人民为中心”的发展思想和五大发展理念，逐步形成“五位一体”的总布局，坚持把“看不见的手”和“看得见的手”结合起来，把改革、发展和稳定结合起来，在现代化实践下形成一系列经验，值得为广大发展中国家重视、参考和分享。尼泊尔大会党中央工作委员会委员、前副总理苏加塔表示，在毛泽东、邓小平、习近平等几代远见卓识的中国领导人的带领下，中国团结各族人民、推动城镇化进程、凝聚发展合力，实现了经济的巨大进步，开启了新工业革命的新阶段，朝着世界大国迈进。这一伟大进程给发展中国家和发达国家都提供了借鉴。

中国始终坚持“以人民为中心”的价值取向。李君如表示，中国共产党强调“以人民为中心”的发展思想，特别强调发展要给人民群众以看得见的实惠，带来实实在在的获得感。中国共产党在改革开放进程中始终把改革、发展和稳定结合起来，注意平衡改革的力度、发展的速度和人民群众可以承受的程度。中国共产党还十分注意把致富和脱贫两者结合起来，解决数千万人的贫困问题，避免出现中等收入陷阱。安哥拉人民解放运动中央委员、国会议员马里奥·安德拉德表示，我们非常关注习近平总书记所作的十九大报告，他宣布中国进入了社会主义的新时代。我认为中国不仅经济发展进入了新时期，中国人民的生活水平也不断提高，中国共产党在其中扮演了一个非常重要的角色。2012—2017年，中国有6000万人脱贫，城镇年均创造就业岗位是1300万，并且承诺到2020年，在农村地区消除贫困现象。中国共产党创造的这一发展奇迹对非洲发展中国家来说是一个值得学习的榜样。

习近平新时代中国特色社会主义思想为世界提供思想的公共产品

习近平新时代中国特色社会主义思想描绘了建设美好世界的梦想。中联部研究室主任栾建章表示，我们所处的世界进入了新时代，世界的基本矛盾一定程度上呈现为各国人民日益增长的对美好世界的需求与不平衡、不充分的全球发展之间的矛盾。作为着眼解决中国社会新的主要矛盾的习近平新时代中国特色社会主义思想，其世界意义既包括经验层面，也包括思维层面，还包括道路制度层面，是世界观也是方法论，给世界提供了一种思想的公共产品。巴西社会党总书记雷内托·卡萨格朗德表示，我们渴望享受稳定可靠的全球安全环境，通过在各领域交流合作中化解矛盾，实现共同利益。中国是保障全球安全、促进世界发展的重要力量。我们希望同中国人民一起，同世界其他国家人民一起，采取共同策略和共同行动，实现全球的和平与发展。正如习近平总书记所说，要建设一个普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

习近平新时代中国特色社会主义思想确立了构建人类命运共同体的目标。清华大学原常务副校长何建坤表示，中国深度参与全球治理，倡导合作共赢、公平正义、共同发展和建设人类命运共同体的全球治理新机制，展现出日益上升的影响力和领导力。中国的成功经验和先进理念将促进世界走上可持续发展道路，为推进全球的健康繁荣发展贡献中国智慧和中国方案。圣保罗论坛执行书记莫妮卡·瓦伦特表示，人类命运共同体是中国共产党提出的重要理念。在全球化的世界里，没有任何国家可以独善其身，没有任何国家可以独立地解决所有挑战，许多问题已经成为全人类的挑战，必须依靠共同努力才能够解决。拉美国家可以积极借鉴人类命运共同体的精神，探索建立新的多边体制框架，建设新的商业、经济和金融体系，为实现区域经济一体化、产业互补、社会正义和发展等目标凝聚力量。

构建人类命运共同体以“一带一路”倡议作为现实路径。何亚非表示，习近平总书记在十九大报告中从两个不同的角度阐述了“一带一路”的意义。在国内层面，“一带一路”是作为中国各区域经济协调可持续发展、协调区域平衡的一个发展战略。在国际层面，“一带一路”是中国构建对外开放新格局、开展新型国际合作的基本国策，这充分说明“一带一路”这个中国对全球治理的创新思想，已经具有了世界性的指导意义。波黑塞族独立社会民主人士联盟副主席维达科维奇表示，我们非常欢迎并支持习近平总书记提出的“一带一路”倡议，因为这将促进沿线和区域国家的相互联系，帮助各国实现共同繁荣。我们国家非常荣幸能够参与到这些倡议中来，愿意积极配合中国，成为在本地区推进这些倡议的重要助力。

习近平新时代中国特色社会主义思想为世界政党交流提供基础和平台

中国坚持以文明对话超越意识形态的冲突。何亚非表示，习近平总书记关于全球治理思想的核心是坚持文明的融合和交流，反对文明冲突，为世界秩序向更加公平公正的方向发展提供哲学上的指导意义，超越了意识形态的冲突。过去美国主导的西方文明总是认为其文明是最优秀的，其文明下衍生的政治制度也是最优秀的，所以西方要对外输出意识形态，要搞颜色革命，甚至改造其他文明，这都造成世界的一片混乱。拉脱维亚民族联盟“一切为了拉脱维亚及祖国自由联盟”党总书记泽尔蒂特斯表示，在中国看来，新的时代并不是要追求全世界使用同一种思路、同一条道路、同一条法则，在一个国家适用的模式并不意味着它在其他国家可以奏效。当不同文明间的平等对话代替了文化优越论时，我们定然能够找到解决问题的更好方法。

中国尊重各国自主选择符合本国国情的发展道路。李君如表示，习近平总书记在中国共产党与世界政党高层对话会主旨讲话中明确指出，我们不“输入”外国模式，也不“输出”中国模式，不要求别国复制中国的做法。我们吃过照抄照搬别国经验的苦头，己所不欲、勿施于人，因此不希望别的国家也重犯这样的错误。卢旺达爱国阵线检察长、参议员铁托·路塔列马拉表示，中国共产党是一个强大的政党，意识形态非常清晰。在习近平总书记的领导下，中国的政治、经济、文化和社会发展既稳定又独立，国家综合实力不断提升，人民生活水平不断提高。这在发展中国家，乃至于发达国家中都是很少见的。更难能可贵的是，中国始终坚持不“输出”中国模式，尊重其他国家的选择，在国际社会上获得普遍赞誉，深得人心。

中国积极倡导各国政党增进互信、加强沟通、互学互鉴。栾建章表示，中国共产党与世界政党加强交流互鉴非常重要，各政党领导人对中国的事情如数家珍，对十九大报告耳熟能详，对习近平总书记的思想记得很清楚，了解得非常深。同时，中国共产党同样需要加强对其他国家的了解，我们要通过推进“一带一路”加强对其他国家的了解，做到互学互鉴。维达科维奇表示，当今世界的形势非常复杂，挑战和机遇并存，我们只有通过相互学习、相互交流、相互支持，成为可靠的伙伴，才能共同攻坚克难。我们将致力于响应习近平总书记提出的“一带一路”互联互通精神，在中国的引领下，通过相互学习、互学互鉴实现本国的繁荣发展。我认为万寿论坛可以成为一个交流不同的思想和想法的平台，这种交流能够帮助我们消除误解，并且加强中国和不同国家之间的共识。

（作者系中共中央对外联络部研究室 王 婕 本文转载自《当代世界》总第434期）

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