80后海归女博士归国种地年入800万 

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80后海归女博士石嫣专心做农民，重新定义“土豪”的意义，她说想让农民可以换个活法，正在努力重塑国人的饮食信心。
习近平送给全人类的一份厚礼
1月23日至26日，世界经济论坛第48届年会在这里举行，中国在全球经济治理中的地位与作用再度成为各方关注的热点，尤其是一年前习近平主席在达沃斯和日内瓦的两场演讲，使“人类命运共同体”的思想在全球范围形成强大感召力。而今年达沃斯论坛的主题“在分化的世界中打造共同命运”，则堪称习近平主席去年演讲主题的延伸和传承。
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锐财经：入世16年与世界分享中国机遇
“2017年，我国‘一带一路’建设进入全面务实合作的新阶段。”商务部新闻发言人高峰这样说道。这一年，首届“一带一路”国际合作高峰论坛成功召开，“一带一路”经贸合作也取得丰硕成果。一大体现是贸易投资合作的继续深化。2017年，我国与“一带一路”沿线国家贸易额7.4万亿元人民币，同比增长17.8%，增速高于全国外贸增速3.6个百分点。我国企业对“一带一路”沿线国家直接投资144亿美元，在“一带一路”沿线国家新签承包工程合同额1443亿美元，同比增长14.5%。
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