东帝汶总统宣布解散议会

新华社雅加达１月２６日电（记者梁辉）帝力消息：东帝汶总统卢奥洛２６日宣布解散议会，以结束去年大选以来东帝汶的政治僵局。

卢奥洛说，去年组建的少数政府，其制定的政策、预算在议会未能通过。为了打破政治僵局，决定解散议会，重新举行大选。

卢奥洛并未公布重新大选的时间。他表示，选举日期将以宪法规定为依据。

卢奥洛去年５月就职东帝汶总统。７月，东帝汶举行议会选举，东帝汶独立革命阵线（革阵）联合民主党组阁，推举革阵总书记阿尔卡蒂里出任总理。但执政联盟在议会６５个席位中未过半数，致使阿尔卡蒂里政府推动的经济多元化政策以及能源生产项目受阻。

东帝汶民主共和国于２００２年５月２０日宣布独立。该国实行议会制，总理为政府首脑，任期５年。总统为国家元首、国家武装部队统帅，有权解散议会并发起大选。

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