人民网>>国际

美国流行音乐界“缺乏女性声音”

2018年01月26日14:54  来源：新华网
 

　　新华社洛杉矶１月２５日电（记者高山）美国南加州大学２５日公布的一份调查报告显示，美国流行音乐界的性别不平等现象依然严重，过去６年格莱美奖获提名的女性占比不到１０％。

　　报告指出，作为美国音乐界至高奖项，２０１３年到２０１８年共有８９９人获得格莱美奖提名，其中９０．７％是男性，女性只占９．３％。６年中，获提名的女性比例最低的一年是２０１７年，只有６．４％。即将在２８日颁发的２０１８年格莱美奖的获提名女性占比为８％。

　　报告还分析了从２０１２年到２０１７年的公告牌年度百强单曲榜，在总共６００首上榜歌曲中，只有２２．４％的演唱者是女性。

　　女性歌曲作者以及制作人的比例更低。在这６００首歌曲中，只有１２．３％的歌曲作者是女性。在最流行的３００首歌曲中，女性制作人的比例竟然低至２％。

　　领导这次调查的南加州大学教授斯泰西·史密斯说，美国流行音乐界依然“缺乏女性的声音”。他指出，该报告是美国娱乐圈现状的又一个例证，“女性被边缘化以及被排除在创作体系之外”，女性只有发出更多的声音，才能获得更大的力量。

(责编：朱欣(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

习近平送给全人类的一份厚礼 1月23日至26日，世界经济论坛第48届年会在这里举行，中国在全球经济治理中的地位与作用再度成为各方关注的热点，尤其是一年前习近平主席在达沃斯和日内瓦的两场演讲，使“人类命运共同体”的思想在全球范围形成强大感召力。而今年达沃斯论坛的主题“在分化的世界中打造共同命运”，则堪称习近平主席去年演讲主题的延伸和传承。 【详细】

国际|国际观察

锐财经：入世16年与世界分享中国机遇 “2017年，我国‘一带一路’建设进入全面务实合作的新阶段。”商务部新闻发言人高峰这样说道。这一年，首届“一带一路”国际合作高峰论坛成功召开，“一带一路”经贸合作也取得丰硕成果。一大体现是贸易投资合作的继续深化。2017年，我国与“一带一路”沿线国家贸易额7.4万亿元人民币，同比增长17.8%，增速高于全国外贸增速3.6个百分点。我国企业对“一带一路”沿线国家直接投资144亿美元，在“一带一路”沿线国家新签承包工程合同额1443亿美元，同比增长14.5%。 【详细】

国际|国际观察
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved