美国流行音乐界“缺乏女性声音”

新华社洛杉矶１月２５日电（记者高山）美国南加州大学２５日公布的一份调查报告显示，美国流行音乐界的性别不平等现象依然严重，过去６年格莱美奖获提名的女性占比不到１０％。

报告指出，作为美国音乐界至高奖项，２０１３年到２０１８年共有８９９人获得格莱美奖提名，其中９０．７％是男性，女性只占９．３％。６年中，获提名的女性比例最低的一年是２０１７年，只有６．４％。即将在２８日颁发的２０１８年格莱美奖的获提名女性占比为８％。

报告还分析了从２０１２年到２０１７年的公告牌年度百强单曲榜，在总共６００首上榜歌曲中，只有２２．４％的演唱者是女性。

女性歌曲作者以及制作人的比例更低。在这６００首歌曲中，只有１２．３％的歌曲作者是女性。在最流行的３００首歌曲中，女性制作人的比例竟然低至２％。

领导这次调查的南加州大学教授斯泰西·史密斯说，美国流行音乐界依然“缺乏女性的声音”。他指出，该报告是美国娱乐圈现状的又一个例证，“女性被边缘化以及被排除在创作体系之外”，女性只有发出更多的声音，才能获得更大的力量。

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