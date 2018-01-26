高飞：新时代中国特色大国外交体现新担当

《当代世界》总第434期刊文《新时代中国特色大国外交的使命》指出，党的十九大明确提出中国特色社会主义进入了新时代。新时代中国特色大国外交将紧紧围绕党和国家工作大局，统筹国内国际两个大局，坚定维护国家主权、安全、发展利益，完善外交布局，推进“一带一路”建设，积极参与全球治理，深化体制机制改革。中国特色大国外交必将呈现新气象、展现新作为、体现新担当，为国家的改革和发展做出新的更大贡献。

全文如下：

党的十九大明确提出中国特色社会主义进入了新时代。过去五年，中国积极倡导构建人类命运共同体，深入推进全方位外交布局，实施共建“一带一路”倡议，促进全球治理体系变革，坚定维护国家利益，在实践中形成了完整系统的中国特色大国外交理论体系。这一理论体系是党中央新时期治国理政和执政方略在对外工作领域的体现，为新时代中国特色大国外交指明了方向和使命。

中国外交步入新时代

经过近四十年的改革开放，中国的经济实力、科技实力、国防实力、综合国力进入世界前列，国际地位前所未有地提升，成为新时代中国特色大国外交的有力支撑。

首先，国家实力影响达到新高度。2016年，中国GDP超过11万亿美元，占世界经济总量的14.84%，中国经济增长对世界经济增长的贡献率超过30%，进出口总额达到3.69万亿美元，是世界近130个国家或地区最大的贸易伙伴和世界最快成长的进口市场。中国还是世界最大的外汇储备国、最大的对外投资国、体系最为完整的工业国。这些成就，根本改变了中国贫穷落后的面貌，中国与世界的关系正站在新的历史起点上。今天的中国已经深度融入世界体系，中国巨大的发展成就离不开改革和开放。实践证明，只有世界好，中国才能发展好，中国发展得好，世界才能变得更好。中国的改革开放取得巨大成就离不开世界的支持合作，而日益崛起的中国有责任也有能力同各国分享发展机遇，为国际社会做出更大贡献。

第二，国际秩序变革进入新阶段。当前国际形势正经历冷战结束以来甚至是百年未遇之大变局，各种乱象纷呈：世界经济深度调整，国际恐怖主义威胁犹存，热点冲突不断，大国博弈升级，逆全球化浪潮高涨，国际关系的复杂性、脆弱性、不稳定性、不确定性更加凸显。与此同时，各国相互依存日益加深，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。今天的世界没有哪个国家能够独自应对人类面临的各种挑战，也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛。然而，相互依存并不意味着国家之间没有矛盾，而是要求国家改变提出和解决问题的方式。近代国际关系强调民族国家的主权和独立，国际秩序的走向以“分”为主；而相互依存的现实背景下面对共同挑战，则要求世界各国以“合”为主，以负责任的精神同舟共济，共同维护和促进世界和平与发展。

第三，国家发展规划明确新方向。坚持中国共产党领导，坚持中国特色社会主义，是对外工作的根本保证，对外工作的目标就是要坚持党的领导、巩固党的执政地位，构建新型国际关系和人类命运共同体。这为国家外交工作指明了方向。十九大报告明确提出坚持和发展中国特色社会主义，国家的总任务是实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴，在全面建成小康社会的基础上，分两步走在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。为此，在落实国家发展的总目标进程中，中国外交要高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，统筹国内国际两个大局，统筹发展安全两件大事，牢牢把握“坚持和平发展、促进民族复兴”这条主线，维护国家主权、安全、发展利益，为和平发展营造更加有利的国际环境，维护和延长我国发展的重要战略机遇期，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力保障。

中国外交展露新风貌

近年来，国际形势发生深刻变化，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国外交开拓进取、攻坚克难、设定议程、提出倡议，坚定维护自身和发展中国家的正当权益，积极引领国际体系变革，展现出自信开放、包容进取的中国风格和中国气派。

一是顶层设计。十九大报告指出：“中国共产党是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党。中国共产党始终把为人类作出新的更大的贡献作为自己的使命。”这宣示了新时代中国特色大国外交的目标使命，即中国外交不仅将为中国人民谋幸福为己任，也将为人类社会共同进步展现担当。中国提出了义利并举、以义为先、弘义融利的正确义利观，共同、综合、合作、可持续的总体安全观，政治、经济、社会、文化、生态全面发展观，共商、共建、共享的全球治理观，全面深化体制机制改革，提出了“一带一路”倡议，大大增强了外交工作的整体性和全局性。

二是底线思维。大国崛起难免会遇到各种挑战，需要预先准备、做好防范。中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，奉行防御性的国防政策，不会以牺牲别国利益为代价来发展自己，也决不放弃自己的正当权益。十八大以来，中国在尊重历史事实和国际法的基础上开展了坚定有力的维权斗争，着眼于能力建设，全面推进了国防和军队现代化改革。中国不惹事、也不怕事，在涉及核心利益的问题上敢于划出底线、捍卫底线，赢得了国际社会的赞誉，提高了中国的国际声望。海外维权能力、领事保护能力的提升大大增强了国民对国家发展带来的获得感和自豪感。

三是主动谋划。习近平总书记指出：“条件不是一成不变的，你积极争取了，它就有可能变好；你没有作为，它就一定会变差，这就叫事在人为。” 当今世界形势正在发生深刻复杂变化，中国发展仍处于重要战略机遇期。中国不仅需要把握好时代机遇，而且更需要主动创造自身发展和世界和平的机遇。中国高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，维护世界和平、促进共同发展，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，展现出开拓进取、勇于担当的鲜明风格。中国提出的新理念、新思路，为解决当今世界发展中的双边和多边难题提供了中国方案，外交工作的主动性大大增强。

四是奋发有为。面对国际形势深刻变化、中华民族复兴进程深入推进、中国与世界关系深度调整，中国特色大国外交积极进取、奋发有为，彻底扭转了外交的被动局面。近年来，在外交领域，中国做成了很多原来想做而没有做成的大事，解决了很多想解决而没有解决的难题，构建了健康稳定的大国关系框架，开创了周边睦邻友好合作新局面，推动了同发展中国家合作提质升级。在全面推进中国特色大国外交进程中，形成了全方位、多层次、立体化的外交布局，为国家发展营造了良好外部条件，中国的国际影响力、感召力、塑造力进一步提高，作为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者身份得到了进一步巩固。

中国外交拓展新任务

中国特色社会主义进入了新时代，新时代要有新气象，更要有新作为。新时代中国特色大国外交就是要紧紧围绕党和国家工作大局，统筹国内国际两个大局，始终不渝走和平发展道路、奉行互利共赢的开放战略，坚定维护国家主权、安全、发展利益，为和平发展创造更加有利的国际环境。

一是坚持大国自信，坚决维护国家的主权安全和发展利益。一方面，中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，尊重各国人民自主选择发展道路的权利，维护国际公平正义，反对把本国的意志强加于人，反对干涉别国内政，反对以强凌弱。中国坚持和平发展道路，但决不放弃自己的正当权益，任何人不应幻想让中国吞下损害国家利益的苦果。另一方面，中国决不会以牺牲别国利益为代价来发展自己，中国无论发展到什么程度，永远不称霸，永远不搞扩张，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

二是完善外交布局，打造全球伙伴关系网络。2014年，习总书记在中央外事工作会议上提出，在坚持不结盟原则的前提下广交朋友，形成遍布全球的伙伴关系网络。结伴而不结盟政策打破了非友即敌、结盟或对抗的冷战思维，为引领国家间关系提供了新思想、新模式。针对大国关系，中国将不断扩大同各国的利益交汇点，推进大国协调和合作，构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架。针对周边邻国，中国提出了亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴的周边外交方针，推动深化同周边国家关系。针对发展中国家，中国强调守望相助，共同进步，提出了真实亲诚的对非工作方针和中非全面战略合作伙伴关系的新定位、“五位一体”的中拉关系新格局，同阿拉伯国家、太平洋岛国发展战略伙伴关系，实现同发展中国家整体的合作机制全覆盖。目前，中国已同100个左右国家和国际组织建立了不同形式的伙伴关系。通过构建覆盖全球的伙伴关系网络，中国的“朋友圈”将越来越大，不仅为国内发展营造了有利外部环境和战略支撑，而且将“构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系”由理念转化成了实践。

三是推进“一带一路”建设，深化全方位对外开放格局。中国坚持对外开放的基本国策，坚持打开国门搞建设，积极促进“一带一路”国际合作，努力实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。目前，中国已经同80个国家和组织签署“一带一路”合作协议，同30多个国家开展了机制化产能合作，在沿线24个国家推进建设75个境外经贸合作区， “一带一路”日益呈现出强大的生机和活力。在逆全球浪潮高涨的世界，中国旗帜鲜明反对保护主义，主张发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，欢迎各国人民搭乘中国发展的“快车”“便车”。“一带一路”倡议由中国发起，但“一带一路”本身属于全世界。作为一项以“对接”和“联通”为主要手段的“没有机制的机制”，“一带一路”正在成为国际合作新平台，推动全球化进程的新引擎。

四是参与全球治理，积极引导国际秩序变革方向。众行致远，中国人民的梦想同各国人民的梦想息息相通，实现中国梦离不开和平的国际环境和稳定的国际秩序，中国必须更加关注全球治理体制和国际秩序变革。力量越大，责任也越大。近年来，中国支持联合国发挥积极作用，组建常备成建制维和警队及8000人规模的维和待命部队，支持扩大发展中国家在国际事务中的代表性和发言权，为推动达成气候变化《巴黎协定》、制定2030年可持续发展议程发挥了重要作用。中国越是接近世界舞台的中央，就越要秉持共商共建共享的全球治理观，倡导国际关系民主化，坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等，推动全球治理体系朝着更加公正合理方向发展，在引领、塑造国际体系的过程中实现自己的利益。

五是深化体制机制改革，加强外交人才队伍建设。新时代中国特色大国外交对外交工作本身提出了更高的要求，深化外交体制机制改革是提升国家治理能力的重要要求。新形势新变化要求外交工作必须具有战略性和前瞻性，既要妥善统筹国内国际两个大局，又要驾驭复杂多变的国际局势，有效应对对外工作中的新问题新挑战。今天的世界各国日益形成复杂的关系网络，只有不断增强大局观念和协调意识，充分发挥各部门、各地方、各领域的积极性和能动性，相互沟通、协同发力，才能提升外交工作的执行力。此外，中国亟需加强外交人才培养，打造一支政治过硬、业务精湛、勇于担当、忠诚干净的外交外事干部队伍，为国际组织和全球治理输送优秀人才，也为增强中国外交的规则制定能力、议程设置能力、舆论宣传能力、统筹协调能力储备智力资源。

中国特色社会主义进入新时代，作为国际体系中的负责任大国，中国前所未有地走近世界舞台中央，前所未有地接近实现中华民族伟大复兴的中国梦，前所未有地具有实现这个目标的能力和信心。站在新的历史起点上，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，中国特色大国外交必将呈现新气象、展现新作为、体现新担当，为国家的改革和发展做出新的更大贡献！

（作者系外交学院院长助理、教授 高 飞 本文转载自《当代世界》总第434期 ）

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