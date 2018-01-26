驻福冈总领馆举办2018年华侨华人新年招待会

人民网东京1月26日电（记者刘军国）中国驻福冈总领馆24日举办“2018年华侨华人新年招待会”，何振良总领事率全体馆员出席，和领区内各侨团、中资机构及企业和留学生代表等160余人欢聚一堂，共叙亲情，喜迎新春。

何振良结合幻灯片，与到场人员一道回顾了过去一年我国在政治、经济、科技、外交、国防等各方面取得的巨大成就，特别强调党的十九大召开的重大意义，指出大会确立了习近平新时代中国特色社会主义思想，开启了全面建设社会主义现代化强国的新征程，标志着中国特色社会主义进入了新时代。

何振良表示，2018年是《中日和平友好条约》缔结40周年，是推动中日关系进一步改善发展的又一个机遇之年。总领馆2018年将举办形式多样的纪念交流活动，期待领区内广大同胞积极参与，为推动中日关系早日回到正常发展轨道贡献自己的力量。

熊本华侨华人总会会长林祥增、九州中资企业协会副会长殷书建代表与会人员分别致辞，均表示祖国的发展强大振奋人心，海外华侨华人工作、生活也越来越有尊严，越来越有信心，今后要更加团结，更加进取，积极与日本各界开展友好交流，继续为祖国的繁荣发展、为推动中日关系进一步改善发展作出新的更大贡献。88岁高龄的老华侨林康治代表来宾致祝酒词，表示祖国日新月异的发展令人振奋，更让人感到无比骄傲和自豪。海外华侨华人始终心系祖国，梦牵故土，真心祝愿祖国更加繁荣昌盛。

到场人员纷纷盛赞祖国取得的巨大成就，同时表示此次用图文并茂的幻灯片、以讲解的方式和大家一起回顾分享祖国的伟大成就，新颖独特，印象深刻。有的代表难掩激动之情，表示总领馆每年举办的新年招待会是九州地区华侨华人的最大盛事，令人感动，仿佛祖国就在身边，同时也是一堂爱国主义课，催人奋进。大家在和谐、融洽的气氛中畅谈交流，久久不愿离去。（完）

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