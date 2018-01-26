拉美西斯二世石像尘封12年后永久展出

距今近３３００年的古埃及法老拉美西斯二世巨型雕像２５日正式迁至大埃及博物馆入口处永久展示区，在暌违１２年后重回公众视野。

当天的迁址仪式上，这座高约１２米、重达８３吨的粉红色花岗岩巨像被垂直架在重型平板卡车上，在１１名骑兵引导下到达大埃及博物馆入口大厅。雕像将作为大埃及博物馆标志性展品永久陈列于此。数十名埃及政府官员和外国使节受邀参加了仪式。

埃及文物部长哈立德·阿纳尼在随后的致辞中说，为完成这次约４００米距离的搬迁，文物部门耗时３个月进行了周密准备，共耗资１３６０万埃镑（约合４９０万元人民币）。

阿纳尼说，拉美西斯二世巨像是大埃及博物馆第一件进入展位的古代文物，也将是所有展品中最大的古代雕像。

埃及政府于本世纪初在开罗西南约５公里处的吉萨金字塔景区附近选址兴建占地４９万平方米的大埃及博物馆。目前该博物馆的建筑施工已完成７０％，预计将于２０１８年年底对公众部分开放，２０２２年正式开放。

拉美西斯二世巨像于１８２０年在埃及古城孟菲斯遗址区被发现，１９５５年被移至开罗中央火车站旁广场。２００６年，考虑到市中心环境对文物的影响，雕像又被搬往大埃及博物馆存放，此后离开公众视野直至今日。

拉美西斯二世是古埃及历史上最著名的法老之一，统治古埃及的年代约为公元前１２７９年至公元前１２１３年，他执政期间多次发动大规模军事远征，并在国内大兴土木，这座巨像是他为供奉孟菲斯地区主神普塔神而建。（记者 汪强 李奕言）

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