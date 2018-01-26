中国国际进口博览会在荷兰举行路演

中国驻荷兰大使馆、中国国际进口博览局２５日在荷兰海牙举办中国国际进口博览会路演，荷兰政商界人士及中国驻荷兰机构代表１５０余人出席活动。

中国商务部外贸司副司长王东堂介绍了博览会总体情况。他表示，中国国际进口博览会是世界上第一个以进口为主题的国家级博览会，这在国际贸易发展史上是一大创举。“过去五年，中国累计进口达９万亿美元，占全球进口总额的十分之一。未来五年，中国将进口超过１０万亿美元的商品和服务。中国欢迎世界各国搭乘中国经济发展的‘快车’‘便车’，欢迎有优势、有特色、有竞争力的商品服务进入中国１３亿人口的大市场。”

据王东堂介绍，中国已向全球２００多个贸易伙伴发出了参展邀请，多国政府高度重视并积极参与。目前已有１８０个国家和地区指定了１８７家组展机构协助招展和服务。在荷兰，ＧＩＡ公司将协助邀请本地企业参加博览会。

出席当天推介活动的荷兰企业界人士就博览会的展示内容、参展政策和现场服务提出了具体问题，中方代表团给予详细解答。一位从事跨国咨询业务的荷兰企业家表示，中国市场潜力巨大，对外国企业来说，中国国际进口博览会是开拓中国市场的良好平台。

首届中国国际进口博览会定于今年１１月５日至１０日在上海举行。

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