中国国际进口博览会在荷兰举行路演

中国驻荷兰大使馆、中国国际进口博览局２５日在荷兰海牙举办中国国际进口博览会路演，荷兰政商界人士及中国驻荷兰机构代表１５０余人出席活动。
中国商务部外贸司副司长王东堂介绍了博览会总体情况。他表示，中国国际进口博览会是世界上第一个以进口为主题的国家级博览会，这在国际贸易发展史上是一大创举。“过去五年，中国累计进口达９万亿美元，占全球进口总额的十分之一。未来五年，中国将进口超过１０万亿美元的商品和服务。中国欢迎世界各国搭乘中国经济发展的‘快车’‘便车’，欢迎有优势、有特色、有竞争力的商品服务进入中国１３亿人口的大市场。”
据王东堂介绍，中国已向全球２００多个贸易伙伴发出了参展邀请，多国政府高度重视并积极参与。目前已有１８０个国家和地区指定了１８７家组展机构协助招展和服务。在荷兰，ＧＩＡ公司将协助邀请本地企业参加博览会。
出席当天推介活动的荷兰企业界人士就博览会的展示内容、参展政策和现场服务提出了具体问题，中方代表团给予详细解答。一位从事跨国咨询业务的荷兰企业家表示，中国市场潜力巨大，对外国企业来说，中国国际进口博览会是开拓中国市场的良好平台。
首届中国国际进口博览会定于今年１１月５日至１０日在上海举行。
习近平送给全人类的一份厚礼 1月23日至26日，世界经济论坛第48届年会在这里举行，中国在全球经济治理中的地位与作用再度成为各方关注的热点，尤其是一年前习近平主席在达沃斯和日内瓦的两场演讲，使“人类命运共同体”的思想在全球范围形成强大感召力。而今年达沃斯论坛的主题“在分化的世界中打造共同命运”，则堪称习近平主席去年演讲主题的延伸和传承。 【详细】