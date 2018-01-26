综述：俄媒体人士认为俄中媒体交流合作方兴未艾

俄罗斯传媒事务官员和数家主流媒体负责人２５日在中国驻俄使馆出席庆祝活动时表示，俄中两国媒体间的交流合作方兴未艾，其合作领域将不断拓宽。

当天，中俄媒体交流年闭幕式在中国驻俄使馆举行。俄罗斯总统办公厅第一副主任格罗莫夫在闭幕式上致辞说，俄中媒体交流年是两国在人文领域开展的成功合作项目，反映出两国关系的空前高水平。他说：“双方规划了２５０多个合作项目，其中绝大多数已高质量完成并取得实效。这些成果离不开两国新闻媒体、相关部门和外交工作者的努力付出。”

中国驻俄罗斯大使李辉在致辞中表示，为期两年的中俄媒体交流年虽已落下帷幕，但中俄媒体合作“新时代”的序幕才刚刚拉开，期待未来两国媒体进一步凝聚共识，携手并进，合力讲好中俄故事，唱响中俄好声音，向两国受众和世界传递更多正能量。

俄罗斯通信和大众传媒部副部长沃林说，中俄媒体交流年期间，双方成功举办了第三届中俄媒体论坛；合作开通了配有中文字幕的俄语电视频道“喀秋莎”；在电影发行方面积极合作，使更多中俄电影在对方国家放映。

塔斯社社长米哈伊洛夫在回顾中俄媒体交流年成果时表示，在交流年期间，塔斯社与新华社签署合作协议，共同举办摄影展；与中国同行合作在中国和俄罗斯分别举办最有影响的两国文学作品评选活动；俄中媒体共同报道２０１７年丝绸之路国际汽车拉力赛。“这些交流合作都进行得非常成功。”

“今日俄罗斯”通讯社社长基谢廖夫说，去年７月“今日俄罗斯”与中国国际广播电台联手打造的移动应用——“中俄头条”双语客户端顺利开通，为俄中两国人民在对方国家旅行、生活提供了诸多便利。“这是两国媒体间不同寻常的合作，我们为此感到骄傲。”

俄政府机关报《俄罗斯报》社长涅戈伊察表示，在交流年期间，俄中各类媒体间都开展了别具一格的交流合作。“《俄罗斯报》多次制作中国专版；与中国同行以‘中国摄影师看俄罗斯’和‘俄摄影师看中国’为主题出版了两本影集；在世界反法西斯战争胜利７２周年之际，与中方合作在各自网站制作纪念性网页，这些交流合作意义深远。”

在谈到俄中传媒界未来合作前景时，沃林表示，两国传媒界围绕具体专题开展合作将迎来更广阔的发展前景，例如中俄电影及电视剧摄制单位、游戏开发企业间可开展项目合作，并把新产品推向第三国市场。

米哈伊洛夫认为，中俄媒体交流年圆满闭幕意味着新的开始，俄中各领域合作的新时代已经到来，两国友谊将更加牢固。

“发展与中国的战略关系是俄罗斯全国共识，”基谢廖夫表示，“我们对俄中关系发展特别是两国媒体间深化交流合作的前景充满信心。”

涅戈伊察表示，《俄罗斯报》会进一步与中国媒体同行开展合作，“目前我们与中方已有很好的合作基础，我相信俄方的合作新倡议会得到中方积极支持”。（记者 栾海 王晨笛）

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