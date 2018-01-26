郎平携爱女与全球华人一起敞开心扉 向背后默默支持的家人说声谢谢

人民网纽约1月25日电（记者沈文敏）互诉感谢，共同举杯。纽约当地时间25日傍晚，在时代广场举办的一场新年庆典活动中，郎平携爱女白浪首次同台亮相，与来自全球的华人代表一起向支持自己的人表达感谢。

郎平携爱女白浪首次同台亮相，向支持自己的人表达感谢。

追求真我的背后，总有默默支持的家人。活动现场，腾讯公布并解读《朋友圈年度亲情白皮书：父母是你的“圈外人”吗？》。白皮书显示，超过半数年轻人曾在朋友圈屏蔽父母。形成鲜明对比的是，多数父母会充满期待地浏览孩子的每一条朋友圈。独立而个性的年轻人习惯隐藏内心，觉得父母无法理解自己，不与父母沟通。而近八成父母则表示会全力支持子女的梦想。调研结果直击中国年轻人与父母的不对等沟通，值得年轻人反思的是，要对父母表达真挚感谢，是否应从邀请父母做“圈内人”开始？

一碗西红柿炒蛋，助力中国女排里约奥运夺冠奇迹

“铁榔头”郎平与女儿白浪齐聚纽约时代广场，深情分享了白浪温暖助力母亲的故事。在这对母女之间，有一个独特的暗号 ——“拍一拍”。白浪常用这个简单的动作鼓励母亲，理解和支持通过这个心照不宣的“暗号”流淌于彼此的内心。郎平谈及里约奥运会时更激动不已：“当时中国女排已输了两场赛事，我的压力非常大。白浪想尽办法进入奥运村，还亲自为我做了番茄炒蛋加油打气。”随后，郎平带领的中国女排力克重围，赢得久别12年的奥运冠军。

新年庆典活动现场，白浪为郎平送上了暖心的可触屏手套，希望郎平在冬天与她电话时双手也能感到温暖。郎平也在现场对女儿告白：“每当我压力大的时候，想到你就又能充满能量。谢谢你，你是我快乐的源泉。”

卧底非洲的野生保护战士：我以为自己荣归故里，家人却叫我流浪汉

除了郎平母女的动人故事，活动现场还有两位华人代表和他们的父母分享感动。从肯尼亚专程前来的黄泓翔是毕业于复旦及哥伦比亚大学的学霸。他曾作为卧底，在非洲跟踪象牙走私贸易，其参演的纪录片《象牙游戏》更入围奥斯卡。他的努力改变了全世界对中国不关心野生动物的偏见；然而在家乡，他却饱受亲友的偏见。在外面广受赞誉的英雄，几年前春节回家，被汕头的亲友戏称他是在非洲待业，亲友的偏见让黄泓翔在家乡感到从未有过的孤独。

在活动现场，黄泓翔终于与母亲久别重逢，母亲也说出了心里话：“不是不支持儿子的梦想，我只是看到他在枪林弹雨中工作，担心他的安危。”内心深处，其实她一直为儿子感到骄傲。解开心结的母子俩相拥而泣，黄泓翔说：“妈，这些年让您担心了。谢谢你一直在默默地支持我，我会尽量多与你联系，不让你整天为我担惊受怕。”

另一位是来自纽约的当红纹身师吴帆。成长在书香家庭的她追梦纹身，曾被朋友、亲人、邻里误解她学坏。父亲的安慰与鼓励让她坚持至今。活动现场，吴帆感谢父亲无私的支持，而父亲说：“如果追求梦想的女儿是快乐的，那她也是生活的成功者。”

打开心扉，请父母做我们的“圈内人”，鼓励全球华人表达真挚感谢

亲临现场的中国驻纽约总领事章启月大使感触颇深：“黄泓翔与吴帆的故事让我们看到了两代人之间沟通的重要性。郎平与白浪的故事更让我们体会到家人的体贴与关怀，是我们追梦道路上最有力的支持。这个新年，希望全球的华人都能打开心扉，邀请父母成为自己的‘圈内人’，对他们表达深藏于心的感谢。”

新年庆典上，百威同步透过纽约时代广场大屏全球首映了年度温情大片《马拉松》。这个父母与女儿经历冲突最后和解的故事，映射出当下多数年轻人与父母之间存在的沟通隔阂。他们以为父母无法理解自己新颖的生活方式，于是把父母屏蔽，殊不知父母在背后多么努力，想要赶上他们的步伐。倾吐心声其实能换来父母对子女最贴心的关爱与支持。

“越来越多的年轻人在打破传统的束缚，勇敢追求内心所想。他们也许没有发现，在他们背后，父母也一直支持着他们。”百威英博亚太北区市场副总裁车祁先生表示：“在每个追求真我的人背后，都有默默给予支持的人。我们鼓励全球华人在新年期间，敞开心扉，用自己的方式说出感谢。”

(责编：朱欣(实习生)、常红)