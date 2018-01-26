美韩将就修改自贸协定举行第二轮谈判

美国贸易代表办公室２５日发表声明说，美韩两国将于下周就修改双边自贸协定举行第二轮谈判。

美国贸易代表办公室表示，本轮谈判将于１月３１日至２月１日在韩国首尔举行，美方的谈判目标是实现两国贸易的公平与互惠，同时解决影响美国出口的具体行业壁垒问题。

应美国总统特朗普的要求，美国贸易代表莱特希泽去年７月向韩国政府提出就美韩自贸协定落实情况举行会谈。此后，美韩自贸协定联合委员会于去年８月和１０月召开了两次特别会议，双方同意尽快就修改美韩自贸协定展开谈判。

今年１月５日，美韩在美国华盛顿就修改双边自贸协定举行了首轮谈判，重点讨论了汽车贸易、投资争端解决机制、贸易救济措施等问题。莱特希泽在谈判结束后表示，双方还有大量工作需要完成才能达成符合美国经济利益的协定。

美韩两国于２００７年签署自由贸易协定。协定直到２０１１年才分别获得美国和韩国国会的批准，并于２０１２年正式生效。特朗普自上任以来曾多次对美韩之间的贸易不平衡表达不满，甚至威胁退出美韩自贸协定。（记者 高攀 金旼旼）

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