委内瑞拉宣布西班牙大使为“不受欢迎的人”

委内瑞拉政府２５日宣布将西班牙驻委大使费尔南德斯列为“不受欢迎的人”。

委外交部当天发表公告说，由于西班牙政府多次发表干涉委方主权的言论，委内瑞拉决定将西班牙驻委大使列为“不受欢迎的人”。委政府在公告中严厉谴责西班牙首相拉霍伊日前在欧盟宣布对委实施制裁后发表的攻击委内瑞拉的言论，并指责西班牙是促使欧盟集体通过对委制裁的“领导者”。

拉霍伊２４日说，委内瑞拉政府受到欧盟联合制裁“罪有应得”，并称欧盟目前对委制裁力度仍不够。委外交部已向所有欧盟国家驻委使馆提交抗议书，指责欧盟对委实施制裁违反联合国宪章和国际法，严重破坏委国内和平稳定与政治和解进程。委外交部长阿雷亚萨当天宣布立即召回委内瑞拉驻西班牙大使。

欧盟２２日宣布对包括委执政党统一社会党第一副主席卡韦略、国家选举委员会主席卢塞纳、最高法院院长莫雷诺在内的７名委内瑞拉高级官员实施经济制裁和旅行禁令，称这是出于对委人权和民主状况的担忧。

欧盟去年１１月１３日宣布，鉴于委内瑞拉国内“政治分化”情况加剧，决定对委实施武器禁运，并建立黑名单，禁止涉嫌“不尊重民主法则及侵犯人权”的委政府官员等个人及实体进入欧盟并冻结其在欧盟国家的资产。

２０１５年以来，委内瑞拉总统马杜罗领导的政府与反对派争斗激烈，双方在国际社会斡旋下开启对话，但未能持续。（记者 徐烨 王瑛）

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