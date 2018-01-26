瑞典投资者憧憬中国市场

“中国市场是巨大机遇已成为瑞典机构投资者的共识。相比其他经济体，加大在中国市场的投资有望获得更高的回报。”瑞典北欧资本公司合伙人彼得·沃尔格２５日在斯德哥尔摩的一场活动上对新华社记者说。

中国驻瑞典大使馆与北欧资本公司等投资机构当天在此间联合主办中国投资研讨会，为瑞典机构投资者更好地了解中国经济和投资机遇提供平台。中国驻瑞典大使桂从友、中国驻瑞典大使馆经济商务处参赞韩晓东以及来自中瑞两国的资产管理公司、机构投资者代表等约７０人参加了研讨会。

桂从友说，瑞典是创新大国和科技强国，在高端制造、生物医药、节能环保等领域全球领先，中瑞双方加强创新合作前景广阔。希望未来积极开展各种形式合作，推动以可持续发展为导向的创新，进一步促进两国经济实现更高水平发展。

他强调，中瑞友好合作具有悠久传统、良好基础和深厚潜力。为满足中国人民对美好生活日益增长的需要，中瑞在创新、绿色经济、节能环保、高端制造等领域的投资合作将迎来更大机遇。

在听完中方与会者的详细介绍后，沃尔格表示，通过这个活动了解到一手的、高信息量的中国经济形势以及投资分析，他感觉收获很大。

“中国金融市场的份额必将越来越大，作为机构投资者，我们希望尽早了解这些情况。瑞中经贸合作的进一步深化，将为我们提供更多投资机遇。”沃尔格说。

瑞典国家养老基金ＡＰ２固定收益和股票投资部负责人帕特里克·约恩松说：“今天来参加研讨会的投资者很多，大家都对中国市场很感兴趣。”

“我们近期刚刚扩大了在中国的投资组合。根据中国目前的经济发展趋势，未来我们还将增加在中国的投资，”约恩松说，“除了快速发展的教育、卫生保健等领域，还有很多新兴领域值得投资者期待。中国正在从出口和投资驱动的经济模式向扩大国内消费的模式转变，我们将着重关注这个趋势所带来的新的投资机会。”

瑞典卡内基基金公司投资组合部经理贡纳尔·波尔松告诉新华社记者，中国经济正处在上升期，与此同时，中国越来越注重绿色可持续的发展模式。因此，未来在垃圾处理、净水、治污等环保和可持续发展领域预期将有更多投资机遇。

“对这些新领域的投资有望带来长期回报，因此也将是我们在中国未来投资的主要关注点。”波尔松说。

据悉，近年来中瑞经贸合作总体发展顺利。中方统计显示，去年１月至１１月，中瑞贸易额达１３５．５亿美元，同比增长近２０．１％。其中中国自瑞典进口７２．１亿美元，对瑞典出口６３．３亿美元，中国对瑞典贸易从常年顺差首次转为逆差。同时，中国企业对瑞典投资领域逐步拓展，规模不断扩大。（记者 付一鸣）

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