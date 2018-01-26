日本首都圈遭遇严寒 电力公司呼吁家庭与企业节约用电

人民网东京1月26日电（许永新）据NHK电视台报道，26日，日本首都圈等地持续严寒天气，东京电力公司因供暖用供电需求增加，电力供应吃紧。该公司请求其他电力公司予以支援以确保电力供应，同时继续呼吁家庭与企业在力所能及的条件下节约用电。

在东京电力公司的管辖范围内，关东地区在本月22日降下大雪后，供暖需求增加，电力供应出现紧张。几天来，该公司一直请求其他电力公司予以支援以确保电力供应。

26日，东京电力公司获得最多137万千瓦的电力援助，以确保5371万千瓦的供电能力。预计在下午6点至7点的时间段将迎来用电需求高峰，电力使用率将达到供电能力的95%。

不过，由于目前的电力供应与需求状况依旧紧张，东京电力公司继续呼吁家庭与企业在力所能及的条件下节约用电，如将空调的温度调低等。

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