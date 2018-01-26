吴海涛：坚持“四点主张” 综合解决巴勒斯坦问题

人民网联合国1月25日电 （记者 李秉新）联合国安理会今日召开巴勒斯坦问题公开辩论会。中国常驻联合国副代表吴海涛大使发言表示，巴勒斯坦问题是中东问题的核心，是中东和平的根源性问题。 “两国方案”是政治解决巴勒斯坦问题的正确出路。国际社会应坚持以联合国有关决议、“土地换和平”原则和“阿拉伯和平倡议”等为基础，加大推动恢复谈判努力，通过对话协商，早日实现巴勒斯坦问题的全面、公正和持久的解决。

他强调，中方坚定支持和推动中东和平进程，支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的、独立的巴勒斯坦国。中方这一立场不会改变。

他回顾说，中国国家主席习近平去年7月提出了推动解决巴勒斯坦问题的“四点主张”，包括推进以“两国方案”为基础的政治解决进程；坚持共同、综合、合作、可持续的安全观；进一步协调国际社会的努力，壮大促和合力；综合施策，以发展促进和平。中方将以此为总遵循，为推动解决巴勒斯坦问题发挥建设性作用。

一是尊重多元历史。耶路撒冷涉及复杂的历史宗教和民族因素，其地位和归属，应尊重不同宗教和民族的情感，力避简单化处理。二是坚持公平公道。只有公平公道，兼顾各方利益，才能达成各方都能接受的方案。三是落实国际共识。耶路撒冷地位问题应由有关各方通过最终地位谈判解决，这是国际社会根据联合国有关决议等政治法律文件形成的共识。四是实现和平共存。耶路撒冷是不同民族和宗教的共同家园，巴以双方需要尊重彼此的生存权利，避免采取导致局势进一步恶化的行动。此外，国际社会还应继续加大对巴勒斯坦难民的关注，加大对周边接收难民国家的支持，提供人道主义援助。

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