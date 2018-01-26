《华尔街日报》再赞广州

《华尔街日报》用整版篇幅报道广州开放与创新。

随着广州城市形象的国际传播力度进一步增加，城市的国际影响力进一步增强，广州声音在国际社会上引起的共鸣也越来越强烈。美国《华尔街日报》继前日用两个整版报道广州的高质量发展之后，昨日再次用整版的篇幅、以《正在崛起的国际商贸中心》（China’s Rising Hub of International Commerce）为题报道了广州作为重要的国际商贸中心，在国际化、创新以及现代化进程中做出的新努力。

报道认为，作为拥有两倍于纽约人口的国际大都市，广州的开放之举在全球经济变革中掀起了不小的浪潮。

文、图/广州日报全媒体记者黄蓉芳 通讯员穗外宣

开放政策：影响已远超国内企业的范畴

《华尔街日报》用“硕果累累的一年”来评价广州在去年一年取得的成绩。

该报报道指出，随着对中国“经济发展新常态”的主动适应，广州的经济持续发展：新的发展理念出台，创业创新势头强劲，供给侧结构性改革不断深化，产业布局更加合理，产业转型升级加速，税制结构不断优化。通过这些积极的发展举措，广州这个中国南方的千年商都更具经济活力与韧性。数据是最好的说明。报道用一系列数据概括了广州去年的“成绩单”：GDP突破人民币2万亿元，固定资产投资增长8.6%，基础设施建设和房地产开发投资分别增长11.9%和10%。总体而言，2017年区域财政收入5947亿元，同比增长14%。

“广州开放政策产生的影响远远超出了国内企业的范畴。”报道认为，多年来，具有远见的外资企业早已从广州友好的商业环境中受益，并充分利用营商环境以及广州在各个领域的地理优势和产业成果。广州已经成为放宽外资准入限制的先行者。“仅去年一年，广州就实施了124项投资贸易便利化措施，在行政审批制度改革中取得新进展。2017年，广州进出口总额增长13%，实际利用外资增长10.3%”。

“不断优化营商环境是广州在2018年综合规划的主要目标之一。作为经济枢纽城市，广州致力于打造良好营商环境，满足跨国企业进入中国市场或在中国进行业务扩张的迫切需求。”《华尔街日报》高度肯定了广州多年来致力于打造良好营商环境的努力。

发展路径：创新驱动、引领科技发展

《华尔街日报》还对广州的发展路径进行了分析。

一是从基础设施建设到创新驱动的发展之路。报道介绍，广州的城市枢纽功能不断增强，长远的总体规划进一步巩固了广州国际航运、航空、科技创新中心的地位。随着这些举措，广州正加速发展，全球资源配置能力明显增强。

广州港口货物、集装箱吞吐量居全国第四位，机场旅客、货邮吞吐量均居全国第三位。2017年上半年，34个国际航运枢纽项目完成投资55亿元，新增集装箱外贸班轮航线8条，集装箱吞吐量增长11.8%。此外，35个国际航空枢纽项目完成投资103.5亿元，新增国际航线13条，机场旅客吞吐量增长10.8%。同时，铁路枢纽规划和新一轮城市轨道交通建设规划获批，新开通地铁线路4条、总运营里程近400公里，为这个充满活力的大都市提供了强有力的基础设施保障。

二是引领科技发展。报道认为，除了基础设施和交通蓬勃发展外，广州还进一步强化了其作为科技创新中心的地位。广州已有800多万平方米的高科技企业孵化器，去年一年新增高新技术企业4000多家，总数达到8700多家。截至2017年3月底，广州796家高新技术企业已经成为规模以上的工业企业，仅一、二月份，这些企业就实现产值1099亿元，同比增长9.9％。

另外，去年成立科技创新型企业4万家，在信息技术、人工智能、生物制药等新兴领域得到了长足发展。

此外，广州还实施了高层次人才支持政策，扎实推进人才管理及人才招聘工作，吸引高层次人才到广州发展。广州企业能够从此找到宝贵的人才，在新的全球化经济中脱颖而出。

(责编：朱欣(实习生)、常红)