英国首相表示支持自由贸易和全球规则体系

英国首相特雷莎·梅２５日在瑞士达沃斯世界经济论坛年会上表示，英国支持自由贸易和全球规则体系，并认为应该继续加以推进，确保各方从中受益。

特雷莎·梅在演讲中表示，英国虽然“脱欧”，但将继续成为全球自由贸易的倡导者。离开欧盟后，英国将推动世贸组织谈判取得进展，寻求新的合作伙伴，在全球范围内发展新的双边贸易关系。

特雷莎·梅还阐释了任内推行的产业战略。她说，拥抱技术的关键在于引导政府和企业合作，抓住技术机遇，在全球范围内创造高质量、高回报的工作岗位。政府为企业创造好的成长环境，帮助企业投资国家的未来。她希望通过产业战略向全世界传递清晰的信息——英国将成为世界上最好的创业和发展地之一。

谈到技术进步对于经济和社会的影响，她说，亚马逊和阿里巴巴等公司已经成长为全球企业巨头，在数十亿人的生活中发挥着重要作用。

世界经济论坛２０１８年年会２３日至２６日在瑞士达沃斯举行，年会主题为“在分化的世界中打造共同命运”。（记者 邓茜）

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