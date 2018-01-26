联合国谴责针对驻阿富汗国际慈善机构的恐怖袭击

联合国安理会２５日发表媒体声明，强烈谴责２４日发生在阿富汗东部城市贾拉拉巴德的针对国际慈善机构救助儿童会的恐怖袭击。

声明“以最强烈的言辞”谴责这一“恶毒和懦夫式的”恐怖袭击，对死者家属和阿富汗政府致以最深切的同情和慰问，祝愿伤者早日康复。声明强调，必须将此类恐怖主义行径的实施者、组织者、资助者和支持者绳之以法，同时敦促所有国家按照国际法和安理会相关决议规定的义务，与阿富汗政府和其他有关方面积极合作。

此前，联合国秘书长古特雷斯２４日通过其发言人发表声明谴责此次袭击。

２４日，恐怖分子在救助儿童会位于贾拉拉巴德的办公地点引爆汽车炸弹，数名武装分子随后闯入办公地点与阿富汗安全部队进行了约１０个小时的交火。袭击造成４名救助儿童会工作人员死亡，另有２５人受伤。极端组织“伊斯兰国”声称该袭击系其所为。（记者 尚绪谦）

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