驻芝加哥总领馆领事证件工作出现新气象 广受侨胞欢迎

“去年一年，侨胞换护照等证件工作一直持续处于高峰期。我们急大家之所急、想大家之所想，不断加强内部资源分配，合理安排工作流程，确保大家及时预约得上、及时递交申请材料、及时拿到新的证件。我们坚持上网预约时间不超过一周时间，同时坚持赴外州办证，提前公布全年赴外州办证行程，坚持将服务送到侨胞们的身边并降低收费标准，让利于民”。当地时间1月24日下午，在中国驻芝加哥总领馆签证和证件办理大厅，副总领事刘军在媒体吹风会上畅谈领事证件工作的新气象和2018年工作的展望。

当地时间1月24日下午，中国驻芝加哥总领馆举办证件工作媒体吹风会。图为刘军副总领事和证件组长龚飒在会上解答问题。张大卫摄

刘军副总领事回顾说，去年我馆全年受理的护照旅行证申请比2016年增长了近一倍。办证大厅于2017年1月1日起全面实行护照、旅行证申请在线预约。经过一年的运行，护照旅行证预约已得到广大申请人的认可和熟悉，有效提高了办证效率，减少了申请人现场等候时间。同时，国内外护照数据的实时共享极大缩短了国内身份核查的时间，帮助申请人第一时间补办旅行证回国。去年开始使用实时核查系统为临时出国丢失护照人员补办旅行证件，帮助他们第一时间取得旅行证件回国，节省了大量时间和经济成本，使大家充分享受到信息技术进步带来的好处。

刘军说，去年，我馆继续开展赴外州办证活动。这是最受侨胞们欢迎的项目，也是我们最为辛苦的项目。在六个月时间里，我们分别赴密歇根州、科罗拉多州、艾奥瓦州、密苏里州、明尼苏达州和堪萨斯州现场办证。我们还首次走进芝加哥社区为老年侨胞办理《在境外居住人员领取养老金资格审核表》，为中国城的“寿星楼”老年公寓和和华咨处“松年中心”的老人们送上贴心的服务，让他们足不出户就能办好相关的证件。为增强中国人才引进的开放度，为外国人才创业提供中国舞台，我们主动修改《外国人在中国就业管理规定》，免除了原本申请来华工作签证时必须提交的外事部门邀请确认函。

在谈到2018年领事证件工作安排时，刘军副总领事表示，今年我们将继续赴外州现场办证， 2018年全年赴外州办证日程已经公布，以方便大家、特别是领区外州的侨胞们能够提前安排好申请计划。今年3月将继续为老年侨胞提供上门办理养老金资格审核表服务。总领馆还将采取多项便民举措，如从今年开始可以受理申请人跨领区申办护照、旅行证；申请人从今年开始可以使用手机、平板电脑等移动设备浏览器，预约办理护照、旅行证；对于国内人才主管部门认定的外国人才，可以享受最长有效期、最长停留期、最短审发时间和最优惠的待遇四个“最”优惠签证政策等。

过去一年，驻芝加哥总领馆证件组不断加强自身建设，努力提升服务意识和水平，不断改进能力建设和服务设施，全力改进大家在办证大厅办理证件的过程和体验，受到侨胞们的广泛欢迎和好评。与会社团代表们认为，总领馆工作人员努力做好这些与我们华侨华人切身相关的工作，体现了“以人为本”、“外交为民”的理念。参加吹风会的伊利诺伊理工学院的学生代表姜婷等说，今天收获很多，线上预约对学生来讲很方便，尤其是手机预约，可以节省我们很多时间。办理手续一步步的简化也反映了领馆的便民，他们对我们的用心和尽心，以及巨大付出让我们很感动！

参加吹风会的伊利诺伊理工学院的学生代表（右起）姜婷、王宇翔和黎扬昕雨都感到收获很大，对总领馆想方设法便民利民非常感动。张大卫摄

据悉，对于有关办证问题，驻芝加哥总领馆安排有专人负责电话和电子邮件咨询，如果拨打312－453－0210这个号码，会听到一些关于身份证、护照、公证和认证的重要信息，大部分疑问都会得到解答，如果还有不清楚的地方，可以拨打分机号：3000。当然，这个分机会经常占线，请耐心等候。另外，建议多使用电子邮件来询问和咨询：CHINAVISACHICAGO@GMAIL.COM。有关2018年现场受理领事证件申请工作计划等最新信息，可以到总领馆网站（http://www.chinaconsulatechicago.org/chn/）和微信公众号（ChinaConsulate_CHGO）查询。（《芝加哥华语论坛》报记者张大卫报道）

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