美军发射第四颗红外导弹预警卫星 声称侦查能力进入“新时代”

人民网讯 据美国媒体报道，美国空军1月24日（星期三）称，空军1月19日成功发射第四颗红外线导弹预警卫星，将美国的天基红外侦查能力带入一个新时代。
空军主管这个项目的官员说，这颗侦查卫星的成功发射是政府与国防工业多年共同努力的结晶，它标志着天基红外侦查星座的能力提升到了一个新阶段，并使美国及其盟国在未来若干年中拥有强大的全球监视能力。美国国防承包商洛克希德·马丁公司在发射成功后表示，他们正在研制第五和第六颗红外线导弹预警卫星，不断提升天基红外侦查星座的能力。
美国空军的声明说，天基红外侦查系统能向总统、国防部长、军队指挥官和情报部门提供及时、可靠和精准的导弹预警和情报，并为国家的弹道导弹防御系统提供支持。
美国军方表示，天基红外侦查星座的发展与更新将大大强化美军应对洲际弹道导弹袭击的信心与能力。（老任）
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