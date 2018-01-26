中国驻英大使：加强“一带一路”合作将为中英关系加速发展注入强劲动力

中国驻英国大使刘晓明日前表示，中英两国“一带一路”合作潜力巨大、前景广阔，加强“一带一路”合作符合两国利益，将为中英关系“黄金时代”加速发展注入强劲动力。

英国首相特雷莎·梅对中国进行正式访问前夕，刘晓明接受中国驻英国媒体联合采访时说，作为“一带一路”重要参与方，英国不仅在经济、金融、法律、教育、科技等方面拥有优势资源，而且积极响应“一带一路”倡议，展现出“敢为人先”的战略眼光。“中英已就加强‘一带一路’合作形成强有力的政治共识、良好的合作基础。”

应李克强总理邀请，英国首相特雷莎·梅将于１月３１日至２月２日对中国进行正式访问并举行新一轮中英总理年度会晤。

关于英国首相此访，刘晓明说，双方将围绕对接发展战略、拓展“一带一路”合作平台达成进一步共识。“我期待双方及时制定‘一带一路’合作制度性框架，引领和指导双方企业积极参与，取得更多实质性、标志性成果。”

刘晓明就推动中英“一带一路”合作“开花结果”提出三点建议：

一是“准”。“一带一路”建设领域广，内涵丰富。中英双方要在政策对接、优势互补方面坚持精准设计、精准投入，确保两国相关合作突出重点、加快推进。

二是“实”。双方要把两国达成的高层政治共识切实转化为具体合作举措，在基础设施互联互通、装备制造、金融、投资等方面深化务实合作，打造更多看得见、摸得着的项目，提高“一带一路”合作的获得感。

三是“新”。双方要结合各自发展以及“一带一路”沿线国家加快经济社会发展的现实需求，不断挖掘潜力、开拓创新，积极探讨在新能源、城镇化、绿色金融、金融科技等领域开展双边或三边合作的新思路、新举措，并通过共同开发第三方市场，实现“一加一大于二”的效果。

“相信在中英双方共同努力下，两国一定能抓住和用好‘一带一路’机遇，更好造福两国和和世界人民。”刘晓明说。（记者 顾震球 金晶）

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