纽约警察竟收到夜店保护查费 涉案警员超100人

人民网讯 综合美国媒体报道，2015年，纽约法拉盛109分局曝出多名警察受贿案件，涉案的警察涉嫌向多家夜店收取保护费，并定期向夜店通报警方的扫毒行动。最近有媒体再次爆出案件的更多细节。爆料者称，当时涉案的警察多达上百名，而且为了掩盖罪行，有涉案者甚至以“强奸”的罪名陷害另一名警员。

《纽约邮报》报道称，爆料者为警长斯蒂芬·李（Sgt Steven Lee），当时他是纽约警察内务调查科的卧底。目前李正计划将纽约市告上法庭。索赔3500万美元。斯蒂芬·李在赔偿申请(Notice of Claim)中称，事实上涉案警员多达100人。向警察行贿的夜店老板李吉米（Jimmy Li）是皇后区法拉盛两个夜店“夜潮夜总会”（JJNY Cafe）和CEO KTV & Cafe的老板，他每月给警察“上供”数万美元的保护费，以换取警方对其夜店的保护。

《纽约邮报》还报道称，斯蒂芬·李说，此后他将该消息汇报给上级，但他们并未采取任何行动，反而限制他调查的范围。此外，他上交的一系列录音和录像等证据都“神秘”受损。据悉，在罗伯特·李以“强奸”的罪名遭陷害被捕后，夜店老板李吉米还一度现身时任纽约警察局长布莱顿（Bill Bratton）的节日派对。

目前，纽约警方暂时未就此事做出回应。（老任）

(责编：朱欣(实习生)、常红)