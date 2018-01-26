“期待达沃斯论坛能让世界更多地了解认识中国企业”

人民网瑞士达沃斯1月24日电（记者吴刚）世界经济论坛2018年年会1月23日至26日在瑞士高山小镇达沃斯召开。在为期4天的会议进程中，来自全球100多个国家的近3000位各界人士参与了400余场讨论。天合光能董事长兼首席执行官高纪凡日前在接受本报记者专访时表示，当前全球发展的确面临很多分化的问题和严峻的挑战，例如可持续发展问题，社会与经济转型的问题，经济包容性增长的问题等等。这些都是单独的个人，企业，甚至政府所不能够解决的。打造命运共同体是解决这些问题所必须的方式。

天合光能董事长兼首席执行官高纪凡。图片来源：天合光能。

高纪凡称，作为全球第二大经济体，中国现在在世界经济的舞台上的确发挥着越来越重要的作用。尤其是2013年，我们提出“一带一路”，让世界上更多的的确和人民共享中国发展的经验和果实。而作为一家与全球100多个国家和地区有业务往来的企业，天合光能特别感受到世界经济发展需要更多的包容与合作。

“以天合光能为例，我们不仅将太阳能组件销售到‘一带一路’沿线国家中的39个市场，还在越南，泰国，马来西亚等布局制造基地，打造当地的太阳能产业发展，在新兴市场推广和传播清洁能源的技术与运用的同时，还为当地创造数千个就业岗位，也培养产业人才。”高纪凡对记者表示。

高纪凡已经连续八年参与达沃斯论坛，天合光能在2010年就已经成为达沃斯世界经济论坛太阳能产业的首个行业塑造者。“能够在这里看到越来越多的中国朋友，我觉得这是非常好的现象。”高纪凡说。

高纪凡也同样指出了中国的光伏企业在一些区域市场遇到“双反”等贸易壁垒的挑战。“实际上贸易保护并没有让其本土的光伏企业发展壮大，也没有让当地的清洁能源产业再创辉煌，反而使得新能源在全球范围内的推广和应用受到了阻碍，这与应对气候变化，全球能源结构调整的时代需求，背道而驰。”高纪凡说，我们希望通过达沃斯论坛能够找到各国的共同利益，求同存异，打造绿色能源的共同命运体，通过全球的努力，优化能源结构，让世界用绿色能源来促进我们人类的共同发展。

据悉，在达沃斯论坛期间，高纪凡将出席有关全球合作、能源变革、一带一路、应对气候变化、新时代中国机遇、未来融资模式等一系列论坛，并在“能源政治新纪元”的论坛中做主题发言。

“我期待能够有更多的人通过达沃斯论坛关注的到以太阳能光伏为代表的清洁能源产业的发展，也希望通过这个平台让更多的国家了解来自中国的企业，认识中国的企业。”高纪凡希望通过参与此次论坛与全球500强企业进一步深入沟通，加强合作，携手共同推动绿色能源和能源互联网发展，通过太阳能与各个行业深度发展融合，将绿色能源的智能化和数字化模式进一步推广到全球，与各国企业共同发展。

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