意大利黑手党女首领毙命 凶手杀人手法残忍

意大利那不勒斯市黑手党组织“卡莫拉”的一名女首领22日晚在市中心附近遭枪杀。

这名女首领名为安娜玛丽亚·帕尔米耶里，终年54岁。意大利媒体报道，这名女首领有盗窃、贩毒等“前科”。按意大利《晨报》的说法，凶手可能来自黑手党，杀人手法残忍、不留生还可能。

警方在死者尸体附近发现了3枚子弹壳，在距尸体约10米处发现另外2枚。《晨报》推测，凶手先在远处朝帕尔米耶里开了2枪，使她无法移动，随后近距离开了3枪，造成致命伤。警方到达现场时，死者已倒在血泊中，面部朝地。

《晨报》报道，事发地点是那不勒斯市郊，距离死者儿子住处不远。凶手可能跟踪帕尔米耶里，在她儿子的住处附近“蹲点”，待她走出建筑后开枪。

那不勒斯市警方正寻找枪杀现场附近的“电子眼”，以期获得记录这起枪杀案的影像或与凶手身份有关的信息。

研究黑手党的专家告诉英国广播公司，卡莫拉是一个起源于那不勒斯的家族式犯罪团伙，在这样的组织中，女性通常发挥重要作用。

英国牛津大学教授费德里科·瓦雷塞说，黑手党组织的首领通常是男性，一旦被捕入狱，他的妻子或姐妹会充当信使，帮助首领与监狱外的组织成员联络；还有一些女性负责掌管财务。

去年12月，那不勒斯警方逮捕了4名与黑手党首领米凯莱·扎加里亚关系紧密的女性。她们因接受赃物和犯罪组织发给成员的2500欧元（约合2万元人民币）月薪遭指控并被软禁。（周啸天）【新华社微特稿】

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