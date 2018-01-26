拉美和加勒比地区孔子学院达39所

北语代表团参加论坛

日前，由孔子学院拉丁美洲中心主办，智利外交部亚太司、中国驻智利大使馆、北京语言大学、圣托马斯大学协办的“跨越大洋的纽带”中国与拉丁美洲大使论坛在智利圣地亚哥举行。

孔子学院拉美中心主任罗伯特·拉封登指出，中国在近10年来对拉美地区的影响力日益增加，双方在文化教育领域交流频繁，特别是孔子学院的建立，为中拉语言文化交流铺了路，架了桥。截至目前，拉美和加勒比地区共有39所孔子学院和11所孔子课堂，学员超过5万人，文化活动覆盖人群超过800万。汉语已成为智利等拉美国家的第二外语。学习汉语、了解中国已逐渐成为拉美民众的共识和潮流。

圣托马斯大学总校长哈伊梅·瓦特博士介绍说，10年来，通过孔子学院，圣托马斯大学与安徽大学等多所中国高校建立了合作关系，实施了交换生计划，并通过孔子学院总部奖学金项目，使很多智利青年学生得以远赴中国学习交流。未来，希望通过孔子学院平台，为智利当地民众提供更多到中国留学学习汉语及文化的机会。

北京语言大学校长助理张旺熹作了题为“建造中拉友好之桥 共筑人类命运共同体”主旨发言，他提出孔子学院要为“构建人类命运共同体”积极作为，作出应有的贡献。北京语言大学作为本次论坛的支持方之一，今后将进一步为世界上培养更多架设中国和世界各国友好之桥的各类人才，特别是语言人才，为人类命运共同体思想的实践继续作出贡献。（黄潇潇）

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