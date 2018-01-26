赵乐际会见越南共产党代表团

中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际1月25日在北京会见了由越共中央政治局委员、中央组织部部长范明政率领的越南共产党代表团。

赵乐际说，习近平总书记与阮富仲总书记去年实现年内互访，为中越关系发展作出顶层设计。中越两党应加强对双边关系的政治引领，深化战略沟通，增进政治互信，坚定不移地推动构建中越命运共同体。中国共产党愿同越南共产党进一步加强管党治党经验交流，分享中共十九大理论成果，相互学习借鉴，共同提高党的建设质量，为推动中越全面战略合作伙伴关系健康稳定发展作出新贡献。

范明政表示，越方再次祝贺中共十九大取得重大成果，愿同中方共同努力，推动两党两国关系健康稳定务实发展。（记者 杨晔）

《 人民日报 》（ 2018年01月26日 01 版）

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