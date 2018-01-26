赵乐际会见越南共产党代表团

中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际1月25日在北京会见了由越共中央政治局委员、中央组织部部长范明政率领的越南共产党代表团。
赵乐际说，习近平总书记与阮富仲总书记去年实现年内互访，为中越关系发展作出顶层设计。中越两党应加强对双边关系的政治引领，深化战略沟通，增进政治互信，坚定不移地推动构建中越命运共同体。中国共产党愿同越南共产党进一步加强管党治党经验交流，分享中共十九大理论成果，相互学习借鉴，共同提高党的建设质量，为推动中越全面战略合作伙伴关系健康稳定发展作出新贡献。
范明政表示，越方再次祝贺中共十九大取得重大成果，愿同中方共同努力，推动两党两国关系健康稳定务实发展。（记者 杨晔）
《 人民日报 》（ 2018年01月26日 01 版）
让思想之光引领世界前行之路 又是一个声音交汇的“时节”。1月23日至26日，世界经济论坛2018年年会在瑞士达沃斯小镇举行，以“在分化的世界中打造共同命运”为主题，聚焦在地缘战略竞争加剧背景下国际合作的意义。“今年论坛的主题延续了习近平主席去年出席论坛年会时论述的‘构建人类命运共同体’理念。”世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布之言，将人们的视线转向习近平主席2017年在瑞士两个具有世界级分量的蕞尔之地留下的深深印记—— 【详细】