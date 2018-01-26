土耳其外长：与美重建互信前不会与美讨论在叙建安全区问题

新华社伊斯坦布尔１月２５日电（记者贺灿铃）土耳其外长恰武什奥卢２５日在伊斯坦布尔表示，土耳其与美国重建互信前不会与美讨论在叙利亚建立安全区的问题。
恰武什奥卢在当天与到访的奥地利外长克奈斯尔共同举行的新闻发布会上表示，美国国务卿蒂勒森谈到在叙利亚境内靠近土边境地区建立纵深３０公里安全区的问题，但土美双方需要重建互信才能讨论此类议题。
恰武什奥卢强调，因为美国没有遵守对土耳其的承诺，土美间的信任受损。他说，美国总统特朗普表示美国不会向叙利亚库尔德武装“人民保护部队”提供武器，土耳其要听其言观其行。
土耳其２０日发起对叙利亚北部阿夫林地区的军事行动，打击叙利亚库尔德武装“人民保护部队”。土耳其认为“人民保护部队”是被土政府列为恐怖组织的库尔德工人党在叙利亚的分支。土耳其总理耶尔德勒姆说，军事行动的目的是在阿夫林地区建立一个纵深３０公里的安全区。
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