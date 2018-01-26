肥胖不断蔓延困扰印度

根据世界银行数据，2016年印度人均国内生产总值为1670美元，属于低收入国家。但形成鲜明对比的是，印度却是世界上肥胖和糖尿病等“富贵病”患者人数排名世界第一的国家。走在印度大街上你会看到，许多人尽管上下身比较瘦弱，但却挺着个大肚腩，走起路来一晃一晃的，慢悠悠很吃力地挪步。

印度新德里电视台援引世界卫生组织的数据称，印度糖尿病患者人数全球第一。2000年，印度糖尿病患者为3170万，预计到2030年翻一番，达到7940万。肥胖和糖尿病向印度经济欠发展地区蔓延是一个令人担忧的问题。在昌迪加尔，较低社会经济地位或贫困人群的糖尿病比例高达26.9%，是富裕人群发病率12.9%的两倍多。印度糖尿病患病率为7.3%，前期患病率为10.3%。

美国华盛顿大学健康评估与测量研究院的数据显示，自1990年以来，印度超重或肥胖者占总人口的比例已从6.4%上升至18.8%。而据国际糖尿病联邦委员会预计，随着印度农村地区的生活水平逐步提升，饮食中含糖量和脂肪量增多，到2040年，印度糖尿病患者人数将增至1.23亿人，约占总人口的1/10。

印度国家营养研究所研究员阿米特对本报记者说，首先，饮食不均衡是造成肥胖和糖尿病的主要原因之一。印度大部分人都是素食主义者，即便非素食主义，一周食肉量也有限。为了弥补肉食缺陷，印度人也会在茶歇时间进食，同时喜爱甜食。这样的饮食习惯和结构容易造成身体发胖和得糖尿病。

其次，缺乏完善的医疗体系也是一部分原因。印度有医疗保险制度，但在绝大多数人口生活的城郊和农村地区，购买医保的比例很低。大部分印度人就医需要自掏腰包，只有富人才能得到优质医疗服务。而且印度医生严重匮乏，截至2015年，印度大约有80万名内科医生，只占印度总人口的1/1200，“僧多粥少”显而易见。

再次，不良生活习惯也使人发胖。有数据显示，印度的青少年和外企工作人员已成肥胖症高发群体。比起成年人，青少年在电脑前一坐就是大半天，甚至整日沉迷手机；而外企职员经常值夜班、饮食不规律、抽烟、久坐，从而导致肥胖。

现在印度社会已经意识到控制肥胖的重要性，但一部分人的应对方式比较特殊：做减肥手术。据称印度政府愿意为300万职员提供免费减肥手术。不过，与这些减肥手术相比，街头越来越多的健身房则是印度人战胜“富贵病”的最好方式。

（本报新德里1月25日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月26日 22 版）

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