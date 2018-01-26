美参议院通过美联储主席任命

本报华盛顿1月25日电 （记者张朋辉）23日，美国国会参议院以85票赞成、12票反对的结果通过杰罗姆·鲍威尔美国联邦储备委员会（美联储）主席一职的任命。鲍威尔将在2月接替珍妮特·耶伦，成为美联储近40年来首位没有经济学学位的主席。
鲍威尔1953年2月出生在华盛顿特区的一个律师家庭，曾先后在普林斯顿大学、乔治城大学就读，并取得法学博士学位。1990年，鲍威尔进入政坛，曾担任老布什政府的财政部副部长。2012年起担任美联储理事。
去年11月，美国总统特朗普提名鲍威尔接替耶伦出任下届美联储主席。媒体分析，鲍威尔领导的美联储将保持政策的稳定性，延续耶伦任内谨慎渐进的加息节奏。在银行业监管方面，他主张更为宽松的监管政策，曾建议放松沃尔克规则和部分银行的压力测试。这也是共和党人传统的政策倾向。
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