泰国推出“智慧签证”吸引人才

泰国内阁会议日前正式批准，将从2月1日起实施“智慧签证”计划，吸引泰国十大优先发展目标产业所需的4类国外人才，包括科技人才和投资者等。

据泰国总理办公室部长葛萨介绍，这4类国外人才包括：在泰国政府机构工作的高级科技专业人员，月薪不低于20万泰铢（1美元约合31泰铢），劳务合同有效期不低于一年，雇佣的机构必须是有目标产业许可的企业；投资目标产业的外国投资者，直接投资不低于2000万泰铢；本科学历以上、月薪不低于20万泰铢的高管，须有不低于10年的工作经验及不低于一年有效期的劳务合同；目标产业中的初创企业者。

获得智慧签证的外籍人士，在泰居留期最长可达4年，还将享受一系列优惠待遇。例如，持非移民签证的外国人每90天必须到移民局报到一次，持智慧签证者只需一年一报；签证有效期内可自由进出泰国，无需办理重入境签证；亲属也可享有同等待遇。

与泰国其他长期签证相比，不管是居留期长度还是申请便利程度，新推出的智慧签证都具有明显优势。

为保持经济稳定增长，近年来泰国推出了多项改革措施。尽管如此，泰国经济依然面临着内外困境。2016年，泰国正式提出“泰国4.0”高附加值经济模式。泰国总理巴育曾在多个公开场合描述改革泰国经济结构的设想，表示要推动更多高新技术和创新技术应用，使创新真正成为推动泰国经济增长的主要动力。十大目标产业被确立为经济发展的新引擎，包括新一代汽车制造、智能电子、高端旅游与医疗旅游、农业与生物技术、食品深加工五大泰国原有优势产业，以及工业机器人、航空与物流、生物能源与生物化工、数字经济、医疗中心五大未来产业。

葛萨表示，内阁会议此时批准“智慧签证”计划，正是为了吸引更多外国专家或高层管理人才到泰国工作或向十大目标产业集群投资，预计这将为泰国带来科技人才和投资，提高泰国综合竞争力，助力“泰国4.0”战略。

“这是‘东部经济走廊’建设吸引目标产业投资的一系列优惠政策的一部分。泰国要发展高新技术产业，人才是短板，因此推出这项力度前所未有的‘智慧签证’计划。”泰国开泰研究院中文部主任黄斌在接受本报记者采访时表示。作为“泰国4.0”战略性项目，泰政府正优先推动“东部经济走廊”建设，目标是使其成为东盟最先进的经济发展中心。

黄斌称，泰政府提出的“泰国4.0”战略同“一带一路”倡议发展理念和目标高度契合。黄斌认为，“东部经济走廊”与“一带一路”倡议实现对接是泰国政府的既定方针，泰国政府把“一带一路”倡议视为前者成功的重大机遇。

（本报曼谷1月25日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月26日 22 版）

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