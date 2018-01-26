中国持续改写世界创新排行榜

日前，在2018年拉斯维加斯消费电子展上，中国企业塔普翊海智能科技有限公司工作人员在展示一款增强现实设备。

新华社记者 李 颖摄

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过去，世界舆论还很少把中国和中国公司同创新联系起来。而现在，世界有影响力的创新排行榜上都绕不开中国。1月22日，美国彭博社发布2018年世界创新指数，中国位居第十九位，比前一年提升两位。这个指数综合测算研发投入、研究人员集中度、专利申请等指标，从一个侧面反映出中国创新能力的稳步提高。

在国际著名咨询公司的创新排行榜上，中国和中国企业也都表现抢眼。海外媒体普遍认为，中国把创新作为优先战略，国家和企业创新能力同步得到大幅增强。

中国企业在美国获得专利稳步上升

在波士顿咨询公司近日发布的2018年最具创新力的公司名单中，中国企业表现抢眼，阿里巴巴名列第十，腾讯位居第十四，华为也跻身前五十名。

波士顿咨询公司的研究人员发现，最具创新性的领域都同数字化有关。而在数字化发展的过程中，中国企业成为不可忽视的力量，甚至实现弯道超车，站在世界创新最前沿。

企业的创新能力提升，最直接体现在专利数量和质量上。而美国商业专利数据库日前发布报告显示，美国专利商标局2017年批准的发明专利32万件，比前一年增长5.2%，再创新高。从国家和地区看，美国企业获专利14.8万件，占总数的46％，亚洲企业以近10万件的数量排在第二，占31％，欧洲企业占15％。亚洲国家和地区引人瞩目，来自中国、日本和韩国的企业成为亚洲创新的重要主体。

从企业排名看，美国国际商用机器公司（IBM）新获批专利9043件，继续领跑，并25年蝉联第一。而从企业类型看，获得专利最多的前二十名中，除了丰田和福特，其余都属于电子信息类企业，这个领域的创新活力可见一斑。报告说，获批专利数前五十名的企业展示了当今最具创新性企业和研发机构的竞争图景。

近年来，中国企业在美国获得专利也在稳步上升，受到业界关注。2017年中国公司获取专利数量比上一年度增加28%，达到11241件，成为仅次于美国、日本、韩国、德国的第五大专利申请来源地。

华为以1474件专利位列第二十位，比前一年上升5位。京东方科技集团专利数量增长63%，达1413件，排名第二十一位。另一家中国企业华星光电技术有限公司获批专利708件，排在第四十五位。在机器学习、无人机、3D打印等科技热门领域，中国企业投资引人注目。美国科技网站“TechCrunch”分析，虽然专利同公司价值没有直接关联，不过专利数量无疑是创新能力的体现。

当前，美国仍然是全球最重要的创新基地和市场，获得美国专利对于获得美国市场乃至全球市场的入场券有重要意义。位于华盛顿的斯特恩·凯斯勒律师事务所专注于美国专利申请，律师唐·费瑟斯涵分析，这些新专利持有者既有大型公司，也有初创公司。很多公司在美国发布了新产品，在美国设立市场部门，希望开拓美国市场，而专利让他们更加有竞争力。

中国创新战略同步增强国内外竞争力

专利申请数量体现了企业的市场竞争力，也反映了一个企业乃至一个经济体的创新能力。此前，获得专利最多的前五十名一直由美国、日本、韩国、欧洲等少数国家和地区的公司垄断，随着中国公司加大研发投入，创新能力提高，这一局面正在发生改变。

过去几年来，中国政府把创新作为优先战略，国内专利数量迅速增加。世界知识产权组织的一个报告称，中国国家知识产权局在2016年受理了130万件专利申请，这一数字是美国、日本、韩国、欧洲受理的总和。在创新集中的电子信息产业，中国电子制造商曾经只是为外国品牌组装的角色，现在发展了自己的技术，建立了自己的品牌，有的还拥有不错的口碑。

波士顿咨询公司的报告说，公司如果能够将大数据分析、迅速采用新技术、开发移动产品、加快数字化设计等结合起来，有助于提高创新能力，在市场竞争中占得先机。而中国企业在这些领域表现尤为抢眼，创新能力增强，也在不断积累竞争优势。

拿美国市场来说，2017年TCL集团北美市场交出了一份亮丽的成绩单，销售额同比增长131.5%，实现翻倍增长。截至2017年11月，TCL电视北美市场占有率为9.1%，排名第三，其他中国企业海信、创维、长虹、海尔也都跻身前十。美国家电市场成熟，竞争激烈，消费者权益保护苛刻，在美国市场夺得这么大的份额，显示TCL产品质量和品牌得到消费者认可。

彭博社刊发文章评论称，过去10年内，中国在美国取得的专利数量增长了10倍。这是中国作为世界第二大经济体从硅谷工厂向研发基地成功转型的又一个标志。

这些年，中国企业创新引起的国际关注，实际上是更深层面的。越来越多的中国企业家因为企业的创新能力，成为国际媒体关注的科技人物。今年1月，百度首席执行官李彦宏成为中国第一个登上《时代》周刊封面的互联网企业家，报道对李彦宏的定位是“创新者”。

美国《国会山报》去年的一篇文章惊叹，传统上，创新是美国等发达国家的核心竞争优势，近年来中国大力投资科技创新，建设了量子通信等国际领先的实验室。在新兴技术领域的成就，将让中国成为“世界下一个超级创新中心”。

（本报华盛顿1月25日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月26日 22 版）

(责编：冯人綦、曹昆)