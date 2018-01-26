论文造假重创日本科研信誉

1月24日，日本京都大学诱导多能干细胞（iPS细胞）研究所、2012年诺贝尔生理学或医学奖得主山中伸弥对该研究所新近曝出的学术造假丑闻道歉，称“研究所的信用一夜之间荡然无存，希望一步步恢复其信用”。京都大学近日发布消息称，该校iPS细胞研究所助教山水康平的论文存在图像数据造假。这是这家重要科研机构首次曝出论文造假丑闻。

京都大学22日公布的调查结果显示，以山水康平为第一作者的研究小组于2017年2月刊登在美国《干细胞报告》杂志网络版上的论文存在十余处捏造和篡改图像数据行为。京都大学已经申请撤回这一论文，今后将追究包括山中伸弥在内的相关人员责任。

山中伸弥因在iPS细胞领域的开创性研究而获得2012年诺贝尔生理学或医学奖。因具有无限增殖、多向分化潜能等功能，iPS细胞被视为再生医疗的“万能细胞”。日本政府更是将再生医疗等尖端医疗技术作为“新经济成长战略”的重要支柱。据报道，面对京都大学的调查，山水康平解释称“是为了让论文看起来漂亮”。日本媒体认为，这次论文造假丑闻将损害日本iPS细胞研究这块“金字招牌”的信誉。

最近几年，日本学术界造假事件接连不断，严重损害日本科研信誉。2013年，东京大学宣布该校分子细胞生物学研究所前教授加藤茂明研究小组发表的41篇论文存在大量数据造假行为；2014年，理化学研究所研究员小保方晴子STAP细胞论文造假事件震动日本，引发全球关注；2017年，东京大学著名细胞生物学家渡边嘉典的5篇论文也被发现数据造假……

日本媒体分析称，日本之所以接连不断地出现学术造假，是因为相关制度存在严重弊端。日本大学和研究机构过度受研究成果束缚，这导致研究人员的良心被极大扭曲。

2004年，日本对国立大学进行法人化改革，并通过“运营费交付金”制度弥补国立大学收入不足部分。近年来，“运营费交付金”不断减少，一些大学在财政上面临压力。为了降低成本，一些大学不再将年轻研究人员雇佣为正式员工，而是采用任期聘用制的方式。相关统计显示，日本任期聘用制教授已经达到四成。

山中伸弥在22日举行的记者会上表示，iPS细胞研究所的所有研究员都有任期，研究费也是通过竞争性资金获得。每天都在重压之下努力。日本教育评论家尾木直树表示，如果不能尽快出成果，聘用制的研究人员将无法继续被雇佣，在利益诱惑和学术压力面前，一些研究人员铤而走险。

一位叫白鸟敬的科技记者表示，出现这样的问题，主要还是由于学术界存在过度的成果主义。如果不解决这一问题，类似事情还会发生。有日本媒体呼吁，为了彻底拔掉学术丑闻之根，使日本科研界摆脱颓势、恢复信用，日本政府应该痛定思痛，纠正过度的成果主义倾向，改变相关制度。

（本报东京1月25日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月26日 21 版）

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