巴基斯坦谴责美国在巴境内发动无人机空袭

据新华社伊斯兰堡1月24日电 （记者季伟）巴基斯坦外交部24日发表声明，谴责美国领导的“坚定支持特派团”当天在巴西北部古勒姆部族地区发动无人机空袭，称美方行动有损巴美反恐合作。

巴外交部当天下午在其官方网站发表声明说，“坚定支持特派团”无人机当天对位于古勒姆部族地区的一个阿富汗难民营发动了空袭，巴方对此予以谴责。美方此类单方面行动，有损巴美反恐合作精神。

声明说，巴方一直向美方强调彼此共享反恐情报的重要性，以便巴方在自己领土上依靠自己的武装力量对恐怖分子采取适当行动。声明还说，巴方也一再强调尽早遣返在巴阿富汗难民，以防恐怖分子混迹其中。

另据巴基斯坦媒体报道，24日早晨，美国无人机在巴基斯坦西北部奥勒格宰部族地区向一个疑似武装分子据点发射两枚导弹，当场炸死极端武装组织“哈卡尼网络”一名指挥官及其一名随从。但也有媒体报道说，被炸毁的房屋是阿富汗难民住所，无人机发动袭击前，曾在奥勒格宰及邻近的古勒姆部族地区上空盘旋多时，造成当地民众恐慌。

《 人民日报 》（ 2018年01月26日 21 版）

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