土耳其出兵叙利亚牵动各方神经（国际视点）

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1月24日，美国总统特朗普和土耳其总统埃尔多安就叙利亚北部阿夫林地区局势通电话。特朗普敦促土耳其保持谨慎，避免任何可能导致美土军队发生冲突的举动。从20日起，土耳其军队开始在叙阿夫林地区开展代号为“橄榄枝”的军事行动，重点打击当地的库尔德武装。分析人士指出，库尔德问题牵涉土耳其、叙利亚、伊朗、伊拉克等国，同时又被美国等大国利用，成为各方在这一地区博弈的焦点，土耳其此次出兵或将对地区格局产生重大影响。

土叙两国有共同诉求

土耳其武装部队总参谋部23日晚发表声明说，土耳其军队近日在叙利亚北部军事行动中消灭至少260名武装人员。这260名武装人员隶属于库尔德武装“人民保护部队”、库尔德工人党和极端组织“伊斯兰国”等。另有3名土军士兵在行动中丧生。声明还说，土军行动依据国际法和联合国有关决议进行，并已采取措施避免伤及无辜平民。

近日，土军和叙反对派武装“叙利亚自由军”进入叙境内，对叙库尔德武装“人民保护部队”发起军事打击。土耳其总理耶尔德勒姆说，这一针对“人民保护部队”的军事打击行动将分4个阶段，将以速战速决的方式进行。

舆论普遍认为，引发土耳其此次军事行动的直接导火索，是美国近期决定与以“人民保护部队”为主体的“叙利亚民主军”共同组建新的武装部队，宣称用来维护叙边境地区安全，而此举触及了土耳其的底线。

库尔德势力一直是土耳其心头大患。土耳其政府始终担心叙境内库尔德势力坐大，诱发土国内分离主义倾向，危及国家安全与稳定。从“幼发拉底盾牌”到“橄榄枝”行动，土耳其在叙利亚战场的核心利益已浮出水面，即坚决遏制库尔德人势力，防止叙北部出现稳固的库尔德人政治实体。

据报道，阿夫林山区被土耳其视为库尔德武装在土叙间走私武器的通道，并且靠近叙境内土耳其支持的反对派武装控制区，因此成为土军首要的打击目标。但进攻阿夫林只是土耳其军事行动第一阶段目标，下一步土军将继续向东攻打库尔德武装控制的叙北部重镇曼比季等地，甚至将战线推进至叙利亚和伊拉克边境地区。外界看来，土耳其可能想通过此次行动实现其多年来的目标，即在靠近土耳其边境的叙利亚一侧建立一个“安全区”，阻断边境两边库尔德人势力之间的联系。

“虽然土耳其官方坚称军事行动要‘速战速决’，但战斗经验丰富且拥有美国武器装备的库尔德武装并非容易对付的对手，因此战事会持续多久还很难判断。”卡塔尔半岛电视台分析称。观察人士认为，土军事行动将导致叙北部地区冲突升级、动荡加剧，甚至可能波及土耳其国内。

近年来，以美国为首的国际联盟主要支持库尔德武装主导的“叙利亚民主军”，而“叙利亚民主军”又以“人民保护部队”为主体。土耳其则认为，“人民保护部队”是被土政府列为恐怖组织的库尔德工人党在叙利亚的分支。库尔德人谋求在叙利亚建立联邦制并实现自治，这不仅被叙政府拒绝，也被土耳其视为会对其国内库尔德分裂势力产生示范效应。土叙在削弱叙库尔德武装方面有共同诉求，一定程度上可能会联手行动。眼下，叙政府军的军事重点是打击以“征服阵线”为首的极端势力，打通西部的战略走廊，不愿也无力卷入土耳其在北部地区开辟的新战场。

美土俄三方角力加剧

此番土耳其越境出兵牵动多方神经，引发外界普遍担忧。库尔德问题牵涉土耳其、叙利亚、伊朗、伊拉克等国，同时又被美国等大国利用，成为各方在这一地区博弈的焦点。

截至目前，美国政府的表态相对谨慎。24日，特朗普与埃尔多安通电话，重点商讨了叙利亚局势。白宫方面声明称，特朗普对叙利亚阿夫林地区持续升级的暴力活动感到担忧，美方敦促土耳其尽快缓和阿夫林地区的紧张局势，在军事行动中保持克制，避免造成平民伤亡，避免产生更多难民，确保叙利亚问题有关各方将焦点落在打击“伊斯兰国”上。

埃尔多安向特朗普表达了土方清除该国南方边境所有恐怖分子的坚定决心，警告美国“必须尽快停止对地区恐怖组织的援助”。土耳其方面强调，此次军事行动“是基于国际法的，是该国的权利”，同时“充分尊重叙利亚的领土完整”。

与此同时，俄罗斯对土方行动采取观望姿态。俄罗斯总统普京23日晚与埃尔多安通了电话，双方表示将继续努力共同解决叙利亚危机。双方对俄土各领域双边关系的积极进展表示满意，讨论了将于本月29日至30日在俄南部城市索契召开的叙利亚全国对话大会的筹备情况。

有分析认为，土耳其的军事行动将导致美土俄三方角力加剧。美国此前将叙境内库尔德武装视作打击极端组织的有效地面力量加以扶持，这引发了土耳其的强烈不满，导致美土矛盾日益加剧。但美国又不愿意与在中东地区拥有重要战略地位和影响力的盟友土耳其彻底翻脸，对土耳其的强硬立场仅作出温和反应。

而作为叙利亚政府的重要盟友，俄罗斯并未对土军行动加以指责，而是将矛头指向美国。分析人士指出，鉴于俄土在叙利亚问题上长期存在沟通机制，土耳其这次采取军事行动很可能事先得到了俄罗斯“默许”。俄方乐见土耳其削弱美国支持的库尔德势力，从而巩固俄罗斯在这一地区的影响力。同时，土方此举也会进一步破坏土美关系，这在战略上有利于俄罗斯。

（本报开罗1月25日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月26日 21 版）

(责编：冯人綦、曹昆)