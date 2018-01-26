共同奏响新时代“黄金乐章”（大使随笔）

新时代、新阶段，我们要在更深层次、更高水平、更宽领域、更大范围推进中英关系，打造中英关系“黄金时代”升级版

作为驻英国大使，我曾亲历了中英关系许多历史性时刻。最令我难忘的是，2015年10月习近平主席对英国进行的“超级国事访问”，开启了中英关系“黄金时代”。

“黄金时代”是在世界经历百年未有之大变局、国际形势处于大发展大变革大调整时期的背景下，中英两国领导人审时度势、高瞻远瞩，为中英关系锚定的历史新方位、确定的前进大方向。

中国特色社会主义进入了新时代，党的十九大擘画了中国未来发展的新蓝图，也为中国同英国进一步深化合作提供了新机遇。对英国而言，英国启动脱欧进程，重塑对外关系格局，进入打造“全球化英国”的新时代。两个“新时代”互为机遇、互为助力，推动中英关系“黄金时代”进入加速发展的新阶段。

新时代、新阶段，我们要在更深层次、更高水平、更宽领域、更大范围推进中英关系，打造中英关系“黄金时代”升级版。

所谓更深层次，就是双方要从世界大势和全球格局来看待和推进中英关系，相互尊重彼此核心利益与重大关切，共同构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架，共同推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，共同维护世界和平、稳定与繁荣。正如英国首相特雷莎·梅去年11月在伦敦金融城发表外交政策演讲中所说，“英中可携手塑造世界格局”。

所谓更高水平，就是双方要以长远眼光，提升务实合作水平。中国已从高速增长转向高质量发展阶段，将深化供给侧结构性改革，推动产业转型升级，实施创新驱动发展，大力发展绿色金融、节能环保、清洁能源等产业。英国在现代金融、环境保护、高新科技、创新创意等领域独具优势。双方互利共赢格局更加清晰，合作前景更加广阔，完全可以推动务实合作再上新台阶。

所谓更宽领域，就是双方要加强全方位发展战略对接，扩大利益汇合面，做大合作蛋糕。两国可以加强“一带一路”建设、“中国制造2025”、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划与“英国现代产业战略”“英国工业2050”“英格兰北部经济中心”等之间的对接，推进两国在核能、高铁、基础设施、生命科学、高端制造业等领域合作取得更多实质成果。

所谓更大范围，就是双方要在更广范畴增进相互了解，扩大国际事务共识，共谋国家和世界发展。习主席提出中华民族伟大复兴的“中国梦”，梅首相提出促进全体英国民众福祉的“英国梦”，两个“梦想”有很多相通、相融之处。中英两国在支持经济全球化、反对保护主义、完善全球经济治理体系、应对气候变化等重大国际问题上共识更加突出，利益更加契合。双方可以在实现各自梦想基础上，携手推进构建人类命运共同体的“世界梦”。

知者行之始，行者知之成。新年伊始，特雷莎·梅即对中国进行正式访问并举行新一轮中英总理年度会晤。这将是梅首相第一次正式访华，也是英国首相4年来首次访华，对于推进中英关系“黄金时代”加速发展具有重要意义。我衷心期待，在新的历史时期，中英双方抓住机遇，携手努力，推动中英关系“黄金时代”结出更多“黄金成果”，共同奏响新时代“黄金乐章”。

（作者为中国驻英国大使刘晓明）

《 人民日报 》（ 2018年01月26日 21 版）

(责编：冯人綦、曹昆)