古共中央第一书记劳尔会见习近平总书记特使宋涛

古共中央第一书记劳尔·卡斯特罗1月24日在哈瓦那会见习近平总书记特使、中联部部长宋涛。宋涛转达了习近平总书记的口信。
习近平在口信中感谢古方对中共十九大的祝贺，表示中方愿同古方一道，深化肝胆相照的友谊，开展互利双赢的合作，推动中古两党两国关系不断迈上新台阶。
劳尔感谢习近平总书记的口信，表示古共高度关注和评价中共十九大的重大意义和成就，认为中共十九大不仅对中国具有重要意义并对全世界将产生深远影响。古巴共产党愿与中共加强交流互鉴，促进古经济社会模式更新进程。
在古期间，宋涛还向古共中央政治局通报了中共十九大主要精神。（记者 马桂花）
《 人民日报 》（ 2018年01月26日 03 版）
让思想之光引领世界前行之路 又是一个声音交汇的“时节”。1月23日至26日，世界经济论坛2018年年会在瑞士达沃斯小镇举行，以“在分化的世界中打造共同命运”为主题，聚焦在地缘战略竞争加剧背景下国际合作的意义。“今年论坛的主题延续了习近平主席去年出席论坛年会时论述的‘构建人类命运共同体’理念。”世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布之言，将人们的视线转向习近平主席2017年在瑞士两个具有世界级分量的蕞尔之地留下的深深印记—— 【详细】