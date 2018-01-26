古共中央第一书记劳尔会见习近平总书记特使宋涛

古共中央第一书记劳尔·卡斯特罗1月24日在哈瓦那会见习近平总书记特使、中联部部长宋涛。宋涛转达了习近平总书记的口信。

习近平在口信中感谢古方对中共十九大的祝贺，表示中方愿同古方一道，深化肝胆相照的友谊，开展互利双赢的合作，推动中古两党两国关系不断迈上新台阶。

劳尔感谢习近平总书记的口信，表示古共高度关注和评价中共十九大的重大意义和成就，认为中共十九大不仅对中国具有重要意义并对全世界将产生深远影响。古巴共产党愿与中共加强交流互鉴，促进古经济社会模式更新进程。

在古期间，宋涛还向古共中央政治局通报了中共十九大主要精神。（记者 马桂花）

《 人民日报 》（ 2018年01月26日 03 版）

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