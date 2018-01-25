欧盟决心加强空间领域竞争力

新华社布鲁塞尔１月２５日电（记者殷夏）为期两天的第十届欧洲空间政策会议日前闭幕。与会的欧盟机构决策者一致认为，欧盟应当继续对空间领域进行投资，加强竞争力。

来自欧盟航天机构的官员、航天企业以及学术界代表出席了此次会议，并讨论了欧洲空间战略的未来发展以及欧洲航天局２０１９年的发展计划。

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席费代丽卡·莫盖里尼说，欧盟在空间领域的预算排名世界第二，并将继续在该领域进行投资。她还指出，空间领域对欧盟的安全与防御至关重要。

欧洲工业空间研究组织主席让－洛克·加勒说，欧盟应当加强在空间领域的竞争力，发起更多空间计划，不依赖美国等空间大国。与会者还认为，发展空间领域对欧盟经济、自然灾害预测与救援，以及应对气候变化等方面至关重要。

欧委会工业委员伊丽莎白·宾科夫斯卡说，欧盟应当加强对哥白尼计划和伽利略全球卫星导航系统的支持，并让所有企业与个人都能使用这些计划所提供的数据。

莫盖里尼说，欧洲航天局和欧盟理事会辖下的欧盟卫星中心在地球观测方面的合作对欧盟内部乃至全球的自然灾害预测和救援方面都意义深远。

哥白尼计划又称欧洲“全球环境与安全监测系统”，目的是整合欧洲各国的卫星观测力量，形成综合观测网络并提供运营服务，为大气、海洋和陆地环境和安全检测提供可靠、有效、稳定的数据，支持一系列环境与安全应用服务。伽利略计划则是欧洲建设的民用全球卫星导航系统。

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