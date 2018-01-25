中国援助赞比亚抗击霍乱疫情 

新华社卢萨卡１月２５日电（记者彭立军）当地时间２４日，中国驻赞比亚大使杨优明与赞比亚卫生部长齐塔卢·奇卢菲亚代表双方政府签署协议，合作抗击霍乱疫情。中国政府向赞方捐赠２００万元人民币以应对霍乱疫情。

杨优明表示，自去年１０月赞比亚首都卢萨卡暴发霍乱疫情以来，中国政府和人民密切关注疫情进展。在赞中资企业快速响应，截至目前，已经向赞方捐赠超过１００万克瓦查（约合１０万美元）的资金、物资和药品等，并帮助赞方义务打井，以获取清洁饮用水。这次除了捐赠资金外，中国还派出了专家工作组，同赞方分享疫情控制经验，并探索未来合作可能性。在各方努力下，赞比亚霍乱疫情得到有效控制，且已经接近结束。

奇卢菲亚说，中赞两国是全天候朋友，中国政府和人民及时伸出援助之手，赞方对此非常感谢。中国帮助赞比亚在卫生领域做了大量工作，自１９７８年开始，中国向赞比亚派遣近２０批医疗队，帮助赞方改善医疗卫生基础设施、扩建医院等，赞方对此深表感激。

奇卢菲亚当天还介绍了霍乱疫情最新情况，截至１月２４日，卢萨卡霍乱感染人数３４４４人，已经治愈３３５０人，新增病例持续下降，并且近期无死亡报告。奇卢菲亚乐观表示，随着新病例的大幅减少，相信很快将赢得抗击疫情的胜利。

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