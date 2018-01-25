2018留日学人与美丽中国建设研讨会举行

人民网东京1月25日电（记者刘军国）为纪念《中日和平友好条约》缔结40周年和改革开放40周年，2018留日学人与美丽中国建设研讨会22日在东京召开。

全国人大常务委员会副委员长、欧美同学会会长陈竺率访日团出席,，全国人大外事委员会副主任委员、欧美同学会副会长曹卫洲做主题报告，日本前首相福田康夫，日本前参议院议长、日中友好会馆会长江田五月，中国驻日本大使程永华等出席了研讨会。

江田五月在致辞中回忆了自己作为参议院议长时，与中国全国人民代表大会开展友好交流的往事。他说：“两国交流，留学生非常重要。鲁迅先生在《藤野先生》中讲述的师生之情打动了很多人。日中友好会馆后乐寮有200多名中国留学生常驻。我把他们看作自己的孩子。”

中国留日同学总会会长汪先恩致辞称，今年迎来《中日和平友好条约》缔结40周年。留学生在中日友好交流方面发挥了不可替代的作用，作为当代留学生，为祖国的发展作贡献是我们义不容辞的责任。

随后，各位与会人士以“中国留日同学总会的沿革与留日学人的使命”“留日学子与中国梦”等为题发表了演讲。（完）

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