悉尼铁路员工减少列车班次 市民出行受影响

新华社悉尼１月２５日电（郭阳）由于对薪资待遇不满，澳大利亚悉尼铁路部门员工于２５日凌晨开始停止平日的加班，而且按照周末的时刻表运行火车。这一行动导致当日的列车服务减少了１３００班次，严重影响了当地居民出行。

悉尼铁路部门员工计划在１月２９日举行大罢工，要求改善薪资待遇。作为该行动的一部分，他们还计划从２５日起无限期地停止平日的加班、大幅减少列车班次。当日搭乘火车的乘客纷纷在社交网站上抱怨等待时间明显变长、车厢内也更加拥挤。澳大利亚公平工作委员会在２５日下午紧急叫停了悉尼铁路员工的这一行动。

为阻止２９日的罢工，悉尼市所在的新南威尔士州铁路部门管理人员和该州铁路、电车及巴士工会进行了多次谈判，但双方未能达成协议。公平工作委员会在２５日下午判定，从当日下午６点开始，铁路部门员工在未来６周内不得拒绝加班或举行罢工。

公平工作委员会高级副总裁乔纳森·汉伯格表示，悉尼很多居民依靠火车上班、上学，罢工将有损他们的利益。同时，罢工将给悉尼带来巨大的经济损失。

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