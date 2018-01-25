中国驻马来西亚大使馆发布春节安全提醒 

新华社吉隆坡１月２５日电（记者刘彤 林昊）中国驻马来西亚大使馆、驻哥打基纳巴卢总领事馆２５日发布公告，提醒春节期间赴马旅游的中国游客增强防范意识，采取必要预防措施，确保人身和财产安全。

中国驻马使领馆在公告中说，中国公民旅游时应通过正规渠道选择资质较好的旅行社并签订合同，充分了解双方权利和义务，确保行程安全，切勿贪图便宜选择“低团费”项目。考虑到沙巴及纳闽的部分景点、尤其是海岛手机信号较差，公告建议游客购买人身意外保险，行前通知亲友详细行程。

近年来，随着中国游客到东南亚旅游人数的增加，意外时有发生。去年春节期间，一艘载有２８名中国乘客和３名船员的游船在马来西亚沙巴州附近海域翻沉，导致４名中国游客遇难。

对此，中国驻哥打基纳巴卢总领馆提醒中国公民出游要重视水上安全。公告说，春节前后沙巴及纳闽地区正值雨季，附近海域风多浪大，天气不佳切不可强行出海，务必听从旅行社安排。深潜、浮潜等水上运动存在较高风险，领区每年都会发生多起溺亡案件，建议结伴出游，互相照应，务必根据自身身体状况量力而行，同时严格遵守相关规则，切不可到偏远海区下海游玩。

同时，中国驻马使领馆提醒，中国游客应做到文明出游，遵守当地法律法规，尊重民族风俗习惯，与当地人民和谐友好相处。在马旅游期间，如遇突发或紧急情况，应尽快报警并与使领馆联系。

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