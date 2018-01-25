中外嘉宾齐聚第二届“一带一路达沃斯论坛”共商“新型全球化与区域合作”

人民网巴黎1月25日电 （记者吴刚、葛文博）1月24日，清华大学与中国国家发展和改革委员会国际合作中心、联合国贸易与发展会议在达沃斯共同举办第二届“一带一路达沃斯论坛”，围绕“新型全球化与区域合作”的主题，邀请 “一带一路”沿线国家的政要、工商领袖、专家学者，就“一带一路: 互利共赢、共享成果”和“澜湄合作:中国东盟合作新时代”进行深入讨论。

清华大学校长邱勇出席论坛并代表主办方致辞。联合国贸易与发展会议秘书长穆希萨·基图伊（Mukhisa Kituyi），中国国家发展和改革委员会国际合作中心主任、清华大学全球共同发展研究院副院长曹文炼，联合国副秘书长刘振民，巴基斯坦外交部长赫瓦贾·默罕默德·阿西夫（Khawaja Muhammad Asif），蒙古国外交部长达木丁·朝格特巴塔尔（Tsogtbaatar Damdin），泰国总理府部长库博萨（Kobsak Pootrakool），四川省副省长朱鹤新，中国投资公司副总经理祁斌，日本国际协力银行首席执行官前田匡史（Tadashi Maeda）等中外嘉宾100多人出席。“一带一路达沃斯论坛”秘书长、清华大学国家金融研究院院长朱民主持开幕式。

邱勇在致辞中说，达沃斯是一个分享“一带一路”理念的好地方，大学有着人才培养和技术创新的优势，完全可以在“一带一路”合作共建中发挥更大作用。清华大学积极参与“一带一路”共建，2017年与亚洲15个国家的顶尖大学联合建立亚洲大学联盟，致力于促进亚洲各国大学间的交流合作；并与印尼工业部签署协议，在印尼设立清华大学东南亚中心，致力于促进两国人文交流和东南亚国家间的教育合作。此外，还与许多“一带一路”沿线国家签署协议，大力推动集装箱检测系统和公共安全应急系统等科技成果的应用。邱勇表示，几千年来，“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神代代相传，清华将秉持丝路精神，与国际合作伙伴共同探索“一带一路”倡议所带来的机遇。

穆希萨·基图伊表示，中国政府提出的“一带一路”倡议是中国对新型全球化的最大贡献之一，强调包容性发展理念，倡导多边主义合作框架，找到了全球化的新方式，代表着新型全球化的希望。他对“一带一路”的发展前景充满信心。

曹文炼在致辞中指出，“一带一路”是开放性的，包括和发展中国家及发达国家的合作投资，是通往人类命运共同体之路。作为参与“一带一路”共建的重要智库，发改委国际合作中心期待与清华大学一道共同办好这一重要论坛。

开幕式后举行的“一带一路：互利共赢、共享成果”专题讨论，由联合国贸易与发展会议投资和企业司司长、联合国《世界投资报告》主编詹晓宁主持。与会代表从联合国、东盟和沿线国家、地方政府等多重视角分析了“一带一路”倡议的理论内涵和实践经验，认为“一带一路”倡议是新型全球化的重要理论，是全球共同发展、共同安全和共同治理的合作框架。“一带一路”建设是一个漫长过程，需要汇集全球的力量持续推进。

与会代表还就“澜湄合作:中国东盟合作新时代”进行了专题讨论，分享了生动的合作案例和实践经验，认为“澜湄合作”将推动中国与东盟合作进入新时代，推动中国与欧美日发达国家开展有效的“第三方合作”，推动人类命运共同体理念和“一带一路”倡议落地生根，有着巨大的发展潜力和合作商机。。

为积极响应习近平主席的全球共同发展倡议，助力“一带一路”建设，搭建推进民心相通的交流平台，由清华大学、中国国家发展改革委员会国际合作中心在2017年1月联合创立“一带一路达沃斯论坛”，汇聚国内外知名人士共商新型全球化的新理念、新道路和新对策。本届论坛由清华大学全球共同发展研究院、瑞士清华校友会、清华大学“一带一路”战略研究院负责承办。

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